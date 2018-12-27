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Mucize içecek:

zengin bir probiyotik kaynağı olmasının yanı sıra oldukça iyi bir bağışıklık güçlendiricidir. Ayrıca kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ve genel sağlığı iyileştirdiği gösterilmiştir. Hepsinden iyisi, sadece birkaç basit malzeme kullanılarak evde yapılabilir olması. Su kefiri nedir, nasıl kullanılır, faydaları nelerdir? İşte cevapları...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 17:48
Mucize içecek: Su kefiri

SU KEFİRİ NEDİR

, su taneleri kullanılarak üretilen fermente, karbonatlı bir içecektir. Su kefirinin 1800'lerin sonlarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnek, koyun veya keçi sütünden yapılan normal kefirin aksine, su kefiri, şekerli suyu su kefir taneleriyle birleştirerek yapılır. Karışım daha sonra tipik olarak 24-48 saat boyunca fermente edilir ve faydalı bakteriler açısından zengin bir probiyotik içecek üretilir. Su kefiri sadece lezzetli ile değil, aynı zamanda yararları ile çok yönlü bir içecektir. Besleyici bir diyete mükemmel bir katkı olabilir. Zevkinize göre kolayca hazırlayabilirsiniz.

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Mucize içecek: Su kefiri
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