Mucize içecek: Su kefiri

SU KEFİRİ NEDİR

Su kefiri, su kefir taneleri kullanılarak üretilen fermente, karbonatlı bir içecektir. Su kefirinin 1800'lerin sonlarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. İnek, koyun veya keçi sütünden yapılan normal kefirin aksine, su kefiri, şekerli suyu su kefir taneleriyle birleştirerek yapılır. Karışım daha sonra tipik olarak 24-48 saat boyunca fermente edilir ve faydalı bakteriler açısından zengin bir probiyotik içecek üretilir. Su kefiri sadece lezzetli ile değil, aynı zamanda sağlık yararları ile çok yönlü bir içecektir. Besleyici bir diyete mükemmel bir katkı olabilir. Zevkinize göre kolayca hazırlayabilirsiniz.