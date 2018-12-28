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Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Nisan ayının gelmesi ile tezgahlarda yerini alan , içerisinde barındırdığı besin değerleri ve vitaminler sayesinde en çok tüketilen besinler arasına girdi.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 17:33
Kuşkonmazın faydaları nelerdir?

Son zamanların en popüler bitkilerinden biri haline gelen , hem sebze hem de süs olarak kullanılan çok yıllıklı bir bitkidir. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tezgahlardaki yerini alan kuşkonmaz, 50 ila 150 santimetre boylarına kadar ulaşan, dik gövdeli ve uçları yapraksı bir bitkidir. Kuşkonmaz içerisinde barındırdığı zengin vitamin ve minareller sayesinde bitkisel bir antibiyotik olarak bilinmektedir. Genelde çorbalarda ve salatalarda kullanılan kuşkonmazın nasıl tüketildiği de oldukça önemlidir. Oldukça faydalı bir bitki olmasının yanı sıra yanlış tüketimde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Peki kuşkonmazın faydaları nelerdir? Kuşkonmaz nasıl tüketilir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

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Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
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