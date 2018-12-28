Sivilce yapan besinler neler? Sivilceye neden olan besinler

Özel olarak hazırladığımız bu içeriğimizde sivilce yapan besinler nelerdir? Sivilceye neden olan besinler hangileridir? sorularının yanıtlarını araştırdık ve bu bilgileri sizlerle paylaştık.

Sivilce oluşumunda bir değil birden fazla faktör etkilidir. Sivilcenin çıkması konusunda tüketilen besinler ve yağ oranları ilk sıradadır. Hormonel değişimlerin yanı sıra tüketilen gıdalar da oldukça önemlidir.

Sivilceye neden olan besinler nelerdir?

Hazır gıdalar

Dışarıda tükettiğiniz fast food hazır gıdaları hem sağlığınıza zarar vermekte hem de kilo almanıza neden olmaktadır. Aynı şekilde aynı yağlarla yapılan patates kızartmaları ve köfte gibi atıştırmalıklar sivilceye neden olur.

Şekerli yiyecekler

Çikolata ve şekerli ürünler bağışıklık sisteminizi olumsuz yönde etkiler, güçlüsleştirir.

Kan şekeri değiştiğinden sivilceler meydana gelir. Bu nedenle çikolata, tatlı, dondurma gibi gıdaları çok tüketmemeniz gerekmektedir.

Baharatlı ve acı besinler

Sivilce oluşumu konusunda bir diğer tehlike de acı biber ve baharatlardır. Kırmızıbiber, domates ürünleri ve baharatlı yiyecekleri sık tüketmemek gerekmektedir. Bu gıdalar doğrudan sivilce yapan yiyecekler olmasa da yüzdeki kan akışını arttırdıklarından kızarıklıklara yol açabilmekte.

Asitli içecekler

Şekerin bağışıklık sistemini güçsüz kıldığını bunun da sivilceye neden olduğunu biliyoruz. Şekerli ve asitli içecekler hem bu yönden zarar vermekte hem de bu içecekleri içtiğimiz zaman günlük su tüketimimiz azalmakta. Bu yüzden, bu ürünlerin tüketimini tutabildiğimiz kadar aşağı seviyelerde tutmalıyız.