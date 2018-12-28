Su zehirlenmesi nedir nasıl olur?

Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Su zehirlenmesi neden olur? Bu soruların yanıtlarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Somut olarak; kandaki su oranının sodyum oranından fazla olması durumunda su zehirlenmesi kendini gösterir. Konusunda uzman doktorlar su zehirlenmesi yaşandığında acilen tedavinin olmasını aksi halde ciddi sıkıntıların yaşanabileceğini ifade etmektedir.

Bu sorunun kökeninde psikolojik rahatsız olan "polidipsi" hastalığı bulunur. Polidipsi aşırı su tüketme hastalığıdır. Aşırı su tüketme isteği duyanlarda genellikle bu psikolojik bozukluk gözlenir.

Su zehirlenmesinin nedenleri nelerdir?

Birinci neden kesinlikle aşırı su tüketimidir, böbrek üstü bezlerde bulunan antidiüretik hormonun su tutması sonucunda da su zehirlenmesi yaşanır.

Yan etkileri sıkça gözlemlenen bazı ilaçlar ve antibiyotikler de su zehirlenmesine neden olur. Ağrı kesici ilaçların kanda bulunan su miktarını arttırdığı unutulmamalıdır.

Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı, ağır kramplar, kas ağrıları, çok sık idrara çıkma, kusma, bulantı gibi durumlar en yaygın belirtiler arasında gösterilir.

Ciddi su zehirlenmelerinde ise; solunumda zorluk ve halüsinasyonlar görme durumu kendini gösterebilir...