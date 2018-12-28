Üzüm pekmezi faydaları yararları nelerdir?

Üzüm pekmezi asırlar önce Türkler tarafından şifa kaynağı olarak kullanılıyordu fakat tıp biliminin ilerlemesi ile birlikte 2000'li yıllarda her hastalığı ilaçla çözme yoluna gidilse de günümüzde uzman doktorlar da organik tedaviler önermektedir. Üzüm pekmezi faydaları yararları burada...

Üzüm pekmezi faydaları nelerdir?

Üzüm pekmezi; öncelikli olarak faydalı bir enerji ve karbonhidat kaynağıdır.

Metobolizma için gerekli günlük kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir gereksinimlerinin büyük bir kısmını karşılar.

Üzüm pekmezini şöyle de değerlendirebiliriz; üzüm pekmezinin yaklaşık olarak 200 gramı kalori bakımından 1150 gram süte, 350 gram kırmızı ete ve 300 gram beyaz ekmeğe eş seviyededir.

Gebelik döneminde ve lohusalık döneminde uzmanlar üzüm pekmezi tüketilmesini tembihler.

Aynı zamanda üzüm pekmezi kan dolaşımını da hızlandırır, damar sertliği gibi rahatsızlıkların giderilmesinde büyük etkileri vardır.

Üzüm pekmezi kalp rahatsızlıkları riskini azaltır, kanser riskini de minimuma indirir.

Cilt sorunları da vatandaşların en çok şikayet ettiği problemler arasında gösterilir. Üzüm pekmezi; alkol, sigara ve güneş ışınlarının yaratmış olduğu cilt sorunlarını da engeller.

Üzüm pekmezi düzenli olarak tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Düzenli olarak her sabah 2 çorba kaşığı içilmesi halinde insan vücudu için gerekli ve oldukça önemli olan 80 mg kalsiyum, 2 mg demir ile 56 kcsal kadar enerji ihtiyacına denk gelmektedir.