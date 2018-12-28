Yaz aylarında hangi meyveler yenir?

Sağlık açısından tüketmemiz gereken meyveler, yazın daha olgun daha taze olduğundan vatandaşımız yaz ile meyveyi bağdaştırır. Bellek zayıflaması, güçsüzlük, hareketsizlik gibi rahatsızlıklara çözüm olarak meyve tüketimi uzmanlar tarafından önerilir. İşte yazın hangi meyveler yenir? sorusunun cevabı...

YAZIN TÜKETİLMESİ GEREKEN MEYVELER

KARPUZ: Mineral ve vitamin açısından zengin olan, antioksidan kapasitesi yüksek yaz meyvelerinden biri olan karpuz, yazın tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alır.

ERİK: Yaşlandırmayı giderici detoks yapıcı gücüyle de önemli bir anti - aging meyvesi olan erik, yaz aylarında tuzla birlikte tüketilir.

ŞEFTALİ VE KAYISI: Şeftali ve Kayısı güçlü bein lifi kaynaklarıdır. Şeftali aşırı miktarda C vitamini içerirken, Kayısı da A vitamini içerir ayrıca güçlü antioksidandır.

ÜZÜM: Üzümün çekirdeği, kabuğu ve içinde yaklaşık 20 civarında farklı antioksidan madde vardır. Siyah üzümü mutlaka tüketmeniz gerekmektedir.

AVOKADO: Oldukça güçlü antioksidan olan kaynaklardan biri olan avokado; en zengin likopenin kaynağıdır. Likopen maddesi kanser riskini azalttığı gibi cildinizi de besler ayrıca damarlarınızı korur.

ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ: Çilek ve Yaban Mersini hastalık önleyici zengin vitaminleri içerlerinde barındırırlar. Ciltteki kan akışını arttıran çilek ve yaban mersini, cildin görünümünü de güzelleştirir.

MÜRDÜM ERİĞİ

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