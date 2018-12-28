Yüz kızarması neden olur nasıl geçer?

Yüz kızarması neden olur? Yüz kızarması nedenleri neledir? Cilt problemleri arasında yer alan yüz kızarması; aşırı alkol kullanımı, baharatlı yiyecekler, yağlı yiyecekler tüketimi gibi faktörlerle ortaya çıkar.

Yüz kızarması nedenleri

Diyabet problemi

Kullanılan bazı ilaçlar

Alerjik nedenler

Oda sıcaklığındaki değişiklikler

Aşı ve sıcak baharatlı yiyecekler

Alkol kullanımı

Karsinoid sendromu

Yüz kızarmasının genel nedenleri arasında şunlar da vardır; vücut ısısının artması yüzünden damarların enine genişlemesi, soğuk havalarda soğuyan vücut deriyi ısıtmak için daha çok kan pompalar. Bu durum da özellikle kış aylarında alında, yanaklarda ve deride kızarıklıkların yaşanmasına neden olur.

Aynı şekilde menopoz gibi durumlar da yüz kızarmasına neden olur.

Yüz kızarması nasıl geçer?

Yüz kızarması fobisi için en iyi tedavi bilişsel davranış terapisidir. Bilişsel davranış terapisi yardımcı olmayan ve gerçekdışı düşünmenin negatif düşünmeye yol açacağı fikrini esas alan bir tedavi yöntemidir. Bilişsel davranış terapisinin ilk amacı bu döngüyü kırmaktır.

İkinci amacı ise daha pozitif davranış kazanmaya yardımcı olarak, pozitif düşünmenin yeni yollarını keşfetmektir.

Yanak ve burunda ortaya çıkan kırmızılığın çoğu kez yapısal olduğu zannedilir. 20'li yaşlardan sonra, yüz bölgesindeki kımızılık ve kılcal damar

şikayetlerinin giderek artması pek çok kişiye rahatsızlık verir. Sıcak ya da soğuk hava değişiklikleri, güneş, stres, heyecan, sıcak içecekler,

egzersiz, alkol yüzdeki kırmızılığı artırır. Yanak, burun ve çenede yaygın kılcal damarlar mevcuttur. Zaman içinde kılcal damarlar genişleyebilir.

Bazı kişilerde ayrıca bu bölgelerde sivilce şikayeti eklenebilir. Rozaseye ait sivilceler değişik boyutlarda genellikle kırmızı, deriden kabarık oluşumlardır.

Bazen uçlarında iltihap olabilir. Ciltte bir hassasiyet vardır. Yanma ve batma hissi olabilir. Pek çok kozmetik krem, losyon, temizleyici süt ve jeller bu hissi

arttırabilir. Tüm bu şikayetler size rozaseyi hatırlatmalıdır.

Rozase sivilceleri tedavisi ağızdan alınan ilaçlar, sürme kremlerin kullanımı ile kontrol altına alınabilir. Güneşten korunmak çok önemlidir. Rozaseye uygun yatıştırıcı

özeliği olan dermokozmetikler kullanılmalıdır. Rozaseye ait yüz kızarıklığı tedavileri lazer ve ışık tedavileri ile yapılabilir. Lazer tedavileri 2-4 hafta aralıklarla yapılabilir.

En az 4 seans yapılması gereklidir. Genel olarak kızarıklık ve kılcal damarlarda büyük oranda gerileme sağlanabilir.