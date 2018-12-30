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Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Birçoğumuz yoğun çalıştığımız ve hayatın günlük akışına kapıldığımız zamanlarda eklem sağlığımıza dikkat edememekteyiz. Spor yapamamakta ve bazen hareketsiz kalabilmekteyiz. Bu etkenler eklem ağrılarına neden olabilmekte. Gelin beraber bu eklem ağrılarıyla nasıl baş edebileceğimiz öğrenelim.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:51
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir?

Sabahları kol, bacak, parmak ve bilek ağrılarıyla uyanıyorsanız romatodid artrit denilen hastalığa, yani eklem iltihabına yakalanmış olabilirsiniz. Eklem iltihaplarında hareket esnasında eklemlerden çatırtı benzeri sesler de gelebilmekte. Kemik veya kıkırdak ile eklem arasındaki kısımlarda hasar meydana gelebilir ve bu kemiklerin sürtünmesini artırabilir. Bu da ağrıya ve çatırtı benzeri seslere neden olabilir. Eklem ağrıları için günümüzde kalıcı bir çözüm olmasa da evimizde yapabileceğimiz doğal kürler ile eklem ağrı çekmeden hayatımıza devam edebiliriz.

Eklem Ağrılarının Nedeni Nedir?

Bu ağdılar romatodid artrit sebebiyle ya da fazla kiloya bağlı olarak kemiklerdeki aşınma sebebiyle oluşur. Genelde belirli bir yaştan sonra daha sık görülebilen şikayettir. Özellikle diz ağrısı çok söylenen şikayetlerdendir. Fakat bahsedeceğimiz kür ile eklem ağrılarınızdan 3 gün içinde kurtulabilirsiniz.

Kür Ne İşe Yarar?

  • İltihap ile savaşır ve vücuttaki iltihabı durdurmaya yardımcı olur.
  • Ağrılarınızı durdurmaya yardımcı olur.
  • Eklemi çevreleyen bağ ve tendonları güçlendirir.
  • Trigliserid ve kolestrol seviyesini dengeler.
  • Silikon ve magnezyum gibi minareller bakımından zengindir ve C vitamini sağlar.
  • Bromelain eksiklikliğini giderir.

Kür İçin Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 muz
  • 1 yemek kaşığı organik mal
  • 1 su bardağı doğranmış ananas
  • 1 su bardağı içme suyu
  • 1 su bardağı taze portakal suyu
  • Yarım su bardağı dövülmüş badem

Yapılışı:

Yulafımızı on dakika kadar suda pişiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Pişmiş yulafı blendırdan geçiriyoruz ve üzerine portakal suyu, ananas, badem, tarçın ve balı da katarak karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımı inceltmek istiyorsanız ayrıca su ekleyebilirsiniz. Bu karışımı akşam ve sabahları olmak üzere ağrılarınız seyrelene kadar içebilirsiniz.

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Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir?
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