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hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Romatizma belirtileri ile aynı şekilde görünse de aslında bir metabolizma hastalığıdır. Eklemlerde daha çok sorunların olması, eklemlerdeki kızarıklık ve şişlik de etkileri arasındadır. hastalığı Osmanlı döneminde sık sık padişahlarda görülmesinden dolayı zengin hastalığı da denir. Peki, gut hastalığı belirtileri nelerdir? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:53
Gut hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Gut hastalığı özellikle Osmanlı döneminde padişahlarda görülmesinden dolayı zengin hastalığı olarak da adlandırılır. Gut hastalığına zengin hastalığı denmesinin başlıca sebebi ise beslenmeye dikkat edilmesi ile alakalıdır.

Eklemlerde kızarıklık, ağrı ya da şişlik gibi belirtileri olan bu rahatsızlık bir çeşit eklem iltihabıdır. Ülkemizde %2-3 görülme oranı bulanan Gut her şeyin aşırısının zarar olduğunu bir kere daha göstermektedir. Çok fazla et, süt, peynir, yoğurt, deniz ürünleri gibi protein yüklü besinlerin bu hastalığa sebep olabileceği ve sıklıkla ilk belirtinin ayak baş parmağında ortaya çıktığı söylenmektedir. Erkeklerde daha sık görülen bu hastalık menopozdan sonra kadınlarda da görülmeye başlanıyor. Neden olarak eklemde biriken ürat kristalleri gösteriliyor. Kanda ürik asit seviyesinin yükselmesi ile oluşan bu ürat kristalleri normalde kanda çözülüp, böbrek yoluyla idrardan atılabilecekken fazla üretimde bu işlevleri azaltıp vücutta birikebiliyor.

Bu sorunun giderilebilmesi için beslenmeye dikkat edilmesi, kırmızı et tüketiminin azaltılması ve kabuklu deniz ürünlerinin yenmemesi bunların yanında c vitamini tüketimi yapılması gerekmektedir. Alkol ve früktoz alımı sınırlandırılarak, diyet uygulanıp şişmanlıktan kaçınmakta sorunun giderilmesini destekler.

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