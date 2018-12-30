Kışın Ayak Bakımı Nasıl Olmalı?

Kışın ayak bakımı oldukça fazla önemlidir. Kış aylarında sürekli botlar içinde ayakkabının olması ayak kokusu ve daha da kötüsü ayak mantarlarına yol açabilir. Bu nedenden dolayı ayak bakımı oldukça önemlidir. Peki kışın ayak bakımını nasıl yapmalıyız? İşte yanıtı...

Kışın ayak bakımı nasıl yapılmalı?

Ayaklarımızı her gün iyice yıkıyoruz ve kuruluyoruz.

Günlük olarak çoraplarımızı değiştiriyoruz.

Ayak tırnaklarımızın uzun olmamasına dikkat ediyoruz. Temiz manikür ve pedikür aletleriyle tırnak bakımımızı yapıyoruz. Tırnaklarımızın batık olmamasına dikkat ediyoruz.

Ayaklarımızın sığacağı boyutta bir leğene ılık su dolduruyoruz. Doldurduğumuz ılık suya karbonat ve istersek köpük ekliyoruz. Ayaklarımızı 10 dakika boyunca bu karışımda bekletiyoruz. Ayaklarınızın iyice nemlendiğini göreceksiniz. Bunu haftada en az bir kez yapmanızı öneriyoruz.

Yine haftada en az bir kez olmak üzere topuk taşı ile topuk kısımlarımızdaki ölü derileri temizliyoruz. Bu esnada ayak derimizi deforme etmeyecek şekilde derimizi törpülemeye dikkat ediyoruz.

Buzdolabı poşetine nemlendirici bir krem, vazelin, Hindistan cevizi yağı, e vitamini karışımı yaparak dolduruyoruz. Poşetin dip kısımlarına bu karışımı yayıyoruz ve poşeti ayaklarımıza geçiriyoruz. Kremin ayaklarımızın taban ve parmak kısımlarına denk geldiğinden emin olduktan sonra temiz pamuk bir çorap giyiyoruz ve bu şekilde uyuyoruz. Sabah ayaklarınızın pamuk gibi olduğunu göreceksiniz.

Ayaklarımıza manikür ve pedikür yaptırırken ayak parmaklarımızdaki etlerin deforme olmamasına dikkat etmeliyiz.

Ayak parmaklarımızdaki sert kısımlara Hindistan cevizi yağı sürerek bu kısımlara ittirerek masaj yapabiliriz.

Çok koyu renk ojeler kullanmamalıyız ve oje temizliğine dikkat etmeliyiz.

Ayaklarımızın terlemesine karşı ayaklarımızı gün içinde havalandırmalıyız.