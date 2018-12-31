Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Dikkat! Sık sık boğazınızı temizler gibi yapıyorsanız...

Dikkat! Sık sık boğazınızı temizler gibi yapıyorsanız...

Havaların buz kestiği bugünlerde bağışıklık sistemimizin zayıflaması ses sağlığımızı da yakından tehdit ediyor. Hele de sürekli konuşmak zorunda olanlar ya da yüksek sesle hitap etmesi gereken kişiler çok daha risk altında. Zira toplumumuzda basit ve geçici bir durum olarak görülen, kalıcı hasarlara zemin hazırlayabiliyor!

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 12:47
Dikkat! Sık sık boğazınızı temizler gibi yapıyorsanız...

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, sinirli biçimde bağırmanın yanı sıra futbolda ani gol heyecanının da ses tellerinde kanamaya yol açabileceğini belirtirken, ses kısıklığına karşı basit ama etkili 9 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BOĞAZINIZI TEMİZLEMEYE ÇALIŞMAYIN

Sık sık boğaz temizleme hareketi yapmaktan ve sert öksürüklerden kaçının. Bunun yerine boğazınızda gıcık varsa su içerek ondan kurtulmaya çalışın. Kuru, klimalı, tozlu ve dumanlı ortamlar ses tellerine zarar verdiğinden böyle ortamlarda kendinizi koruyup sıvı alımını artırın.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dikkat! Sık sık boğazınızı temizler gibi yapıyorsanız...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN