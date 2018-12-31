Göz çevresindeki beyaz noktalar nedir? Nasıl geçer?

Göz çevresindeki beyaz noktalar nasıl geçer?

Gözaltı çevresindeki beyaz noktaların yani yağ bezelerinin geçmesi için öncelikle kolesterolü artıracak gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Et, siyah çay, kahve, peynir gibi gıdalardan olabildiğince uzak durulmalıdır. Tüketilen gıdaların dışında stresten de uzak durulmalıdır. Uyku düzeninin bozukluğu, yorgunluk, üzüntü, ağlamak gibi sebeplerden dolayı göz altı yağlarının artması kaçınılmazdır. Göz çevresinde görünen bu beyaz noktaların tedavisi için doktora başvurulmalıdır. Her çıkan yağ bezesi ameliyat gerektirecek kadar ciddi ve tedavisi zor olmayabilir. Btikisel ve doğal çözümler de beyaz nokta tedavisinde başvurulan yollardan biridir.

Göz çevresindeki beyaz lekeler nasıl tedavi edilir?

Beyaz lekeler iki yöntemle tedavi edilebilir. Birinci yöntem konuyla ilgili uzman bir doktora gitmek ve onun tavsiye edeceği tedavi şeklini uygulamak. Diğer yöntem ise, beyaz lekelerinizin üzerine kulak çöpü yardımıyla hafif dokunuşlarla elma sirkesi sürebilirsiniz. Bunu sonuç alana kadar uygulamanız gerekir.