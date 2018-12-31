Kemik İliği Ödemi Ne Anlama Gelir? Nasıl oluşur?

Kemik iliği ödemi nasıl oluşur?

Kemik iliği ödemi travma veya çarpmayla yakından ilişkilendirilebilir. Travmadan sonra en çok karşılaşılan sebep eklem kireçlenmeleridir. Eklem kıkırdakları hasar gördükleri zaman kıkırdak yapısı incelir ve kemiğin yük taşıma kapasitesi düşer. Özellikle eklem yerlerine uygulanan basınç artar ve bu artışla beraber kemikte ödem oluşmasına sebep olabilir. Bunların yanı sıra Kemik iliği ödemi beslenmenin de rolü büyüktür. Kadınlarda ise, gebelik zamanında vücudun birçok yerinde oluşan ödemlerden dolayı kemik iliği ödemi oluşma riski çok büyüktür. Genellikle eklem yerlerine yakın yerlerde ortaya çıktığı görülmüştür.

Kemik iliği ödemi nedenleri

- Kemiği zedelemek

- Kemik iliği sendromu

- Tümör kaynaklı etkenler

- Radyoterapi tedavisi

- Gut hastalığı

- Orak hücreli anemi

- Romatizmal rahatsızlıklar

- Kemikte oluşan zedelenme ve travmalar

- Mikro kemik kırıkları

- Kortizon içerikli ilaçlara bağlı oluşan kemik deformasyonları

- Anemi

Kemik iliği ödemi nasıl tedavi edilir?

Giderek artmış olan ödem basınç artışındaın dolayı hücreler sıkışır ve bunun neticesinde bir takım hücreler ölür. Bu sıkışmanın getirdiği sonuç ise kemiğin canlılığın bölgesel de olsa kaybolmasıdır. Tedavisinde en ağır tedavi yerine önce istirahat önerilir. Hastalığı ilerlemiş hastaların da kemikteki basıncı düşürmek için enerjik yöntemler uygulanır. Ayrıca kök hücre tedavisi ile ödem/basınç artışından hücre ölümü görülen hastalarda ölen hücrelerin yerine canlı kök hücreleri yerleştirerek tedavi edilebilir. Hastalığı daha ilerlemiş hastalarda ise cerrahi müdahale en uygun tedavi yöntemidir.