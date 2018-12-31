Konuşma bozukluğu nedir? Sebepleri nelerdir ?

Konuşma bozukluğunun belirtileri;

- Kekemelik

- Kısık sesle konuşma

- Yavaş ve zorlanarak konuşma

- Konuşma akıcılığının kaybolması, takılmalar yaşayarak konuşma

- Kelimelerin düzgün telafuz edilememesi

- Nesnelerin adlandırılmalarının yapılamaması

- Anlamanın kaybolması ve kişinin hiç konuşamaması

Konuşma bozukluğu nasıl ortaya çıkar?

Konuşma bozuklukları gelişimsel bir bozukluk olarak bilinip yavaş ilerleyici olabilir. İnsandan insana değişebilen ilerleme süreçleri olduğu bilinmektedir. Kişinin ses tellerindeki rahatsızlıklara bağlı olarak ani veya yavaş başlayabilir.

Konuşma bozukluğunun sebepleri nelerdir ?

Damar tıkanıklığı beyin kanaması, tümör, travma kafaya alınan darbeler gibi nedenlerle aniden gelişebilir. Dil, dudak veya çene kaslarındaki zayıflamaların da konuşma bozukluğuna neden olduğu görülmektedir. Yarık damak, çene problemleri, diş hastalıklarından dolayı sinirlerde ve kaslarda meydana gelen hasarlar ve sorunlar yüzünden aniden ortaya çıkabilir ve kişinin konuşma bozukluğu yaşamasına neden olabilir. Bazı mide hastalıklarının da konuşma bozukluğuna yol açtığı görülmektedir. Ses tellerinde oluşan nodüller konuşma bozukluğunu tetikleyen sorunlardan biridir. Bu belli başlı mide hastalıklarının da kişinin konuşma bozukluğu yaşamasına neden olduğunu görülmektedir.