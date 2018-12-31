Menoraji nedir? Nedenleri Nelerdir?

Menoraji Nedir?

Normal adet kanamaları 21. ve 35. günler arasında gözlemlenir ve genellikle 4 ve 5 gün arası sürer. Bu günlerde ortalama kan kaybı 30 ila 40 mililitre veya 2-3 çorba kaşığı arasında olur. Menoraji yaşanılan dönemde 80 mililitre kan kaybı ya da normalde yaşanılan kan kaybının iki katı olarak beklenmektedir. Bu şekilde kanamanın günlük yaşam üzerindeki etkisi belirginleşir ve doktora gitmeniz için sizi telaşlandıracak kan miktarı daha fazladır.

Adet kanamaları 7 günden fazla sürüyorsa ve kadının kullandığı pedini ve tamponunu 2 saatte bir veya daha fazla değiştirmesi gerekirse endişe vericidir. Ayrıca, kan pıhtısı daha büyük boyutlarda gelebilir ve kan kaybı hacmi nedeniyle anemi yaşanabilir.

Menoraji en sık görülen jinekolojik şikayetlerden biridir. Tanı konan kadınların yarısında altta yatan bir neden tespit edilemez, ancak ciddi bir sorunun da işareti de olabilir.

Menoraji Nedenleri Nelerdir?

Menoraji için gösterilen temel nedenler şunlardır:

Uterin miyomlar: Kanserli olmayan iyi huylu tümörlerdir.

Uterin polipler: Bu iyi huylu büyüme hormon seviyelerinin yükselmesine sebep olabilir.

Hormonal Olmayan İntrauterin Cihaz (RİA): Spiral olarak da bilinen doğum kontrol cihazları normalden daha ağır adet kanamasına neden olabilir.

Gebelikle ilgili komplikasyonlar: Örnekler düşük veya dış (ektopik) gebeliktir

Kalıtsal kanama bozuklukları: Bunlara Von Willebrand hastalığı veya trombosit işlev bozukluğu dahildir.

Yumurtalık disfonksiyonu: Eğer yumurtalık bir yumurta bırakmazsa, progesteron üretilmez, bu da bir hormon dengesizliğine neden olur.

Kanser: Uterus, servikal ve yumurtalık kanseri üreme sistemini etkiler.

Adenomyozis: Endometriyum bezleri uterusun kas içine gömülür.

Pelvik inflamatuvar hastalık (PİD): Üreme organlarında ciddi komplikasyonları yaratabilen bir enfeksiyondur.

İlaçlar: Antienflamatuvar ve antikoagülan ilaçlar ağır kanamaya neden olabilir.

Hormonal bozukluklar: Progesteron ve östrojenin normal dalgalanmalarında bir değişiklik olursa endometriyum veya rahim içi zarı çok fazla birikebilir. Bu daha sonra adet kanaması sırasında dökülür.

Menorajiyi tetikleyebilecek diğer sağlık durumları arasında tiroid rahatsızlıkları, endometriyozis ve karaciğer veya böbrek hastalığı bulunur.

Menoraji Belirtileri Nelerdir?

Menoraji belirtileri ve şikayetleri şunları içerebilir:

Ağır vajinal kanamada, her saat başı bir veya daha fazla ped veya tampon değiştirilir.

Çift ped kullanımını gerektiren ağır kanamalar

Gecenin ortasındaki pedleri veya tamponları değiştirmek zorunda kalmak

Kan akışı bir haftadan fazla süren kanama

Bozuk paradan daha büyük olan pıhtı boşalımı

Kanama nedeniyle düzenli günlük aktiviteler gerçekleştirememek

Yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı dahil olmak üzere anemi belirtileri

Sabit alt karın ağrısı ve pelvik ağrı

Kanama günlük yaşamı ve sosyal, fiziksel veya duygusal refahı etkiliyorsa, yardım istemek uygun olur.

Menoraji Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Menoraji tedavisi kişinin durumuna ve isteğine bağlıdır. İlaç tedavisi aşağıdakileri içerir:

Anemi tedavisinde demir takviyeleri

Kan kaybını azaltmak için kanama sırasında alınan Tranexamic asit (Lysteda)

Adet döngüsünü düzenlemek ve kanama süresini ve miktarını azaltmak için oral kontraseptifler

Hormonal dengesizliği tedavi etmek ve kanamayı azaltmak için oral progesteron

Kanamayı ve krampları azaltarak uterusun astarını inceltmek için hormonal spiral

Desmopressin veya Stimate gibi burun spreyleri kullanmak, Von Willebrand Hastalığı veya hafif hemofili gibi kanama bozukluğu olan kadınlarda kan pıhtılaşma proteinlerinin seviyelerini artırabilir.

İbuprofen veya Advil gibi nonsteroid antiinflamatuarlar (NSAID'ler) dismenore veya ağrılı adet kramplarını tedavi etmek için kullanılabilir ve kan kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, kanama riskini artırabilir.