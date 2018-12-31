Mide yanması neden olur?

Mide yanmasını tetikleyen besinler

Mide yanmasına neden olan gıdaların başında aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler gelir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bu sorunu tetikleyen birçok sebep vardır. Kafein ve gazlı içecekler mide yanmasını arttırıp mide asidini tetikler.

Mide yanmasına neden olan başlıca besinler;

- Fazla tüketilen soğan ve sarımsak

- Baharatlar (Karabiber, pul biber, sumak)

- Yağlı yemekler ve kızartmalar

- Gazlı ve kafeinli içecekler

Mide yanmasına iyi gelen başlıca besinler;

- Muz

- Şeftali

- Çilek

- Lifli besinler

- Bulgur

- Esmer pirinç

Mide yanmasında tedavi yöntemi olarak su ve yağsız süt gibi içinde asit barındırmayan içecekler kullanılmaktadır. Kişinin mide yanmasını kısa sürede engelleyecek basit bir yöntemdir. Süt her mideye iyi gelmediği gibi bazı kişilerde mide yanması sorununu ortadan kaldırabilir. Pastil kullanımları ise mide yanmasının geçirilmesinde oldukça tercih edilmektedir. Kullanılacak pastilin doktor kontrolünde alınması tercih edilir.