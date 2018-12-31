Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı) Nedenleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif bozukluk takıntıların devamlı tekrar eden davranışlara sebep olmasıdır. Kaygılar ve mantıksız düşünceler hayatı olumsuz etkileyecek derecede etkilerini göstermeye başlar. Mesela yoldaki çizgilere basmadan yürümeye çalışırsınız ve bastığınız zaman kendinizi kötü hissedersiniz. Günlük hayatta üzerinde düşünülmediği zaman anlaşılamayan bu hastalık günlük hayattaki küçük işlerimizi bile kötü etkileyebilmekte. Bunların yanında mükemmeliyetçilik diyebileceğimiz takıntılara da yol açabilmektedir. Mesela 50 defa elinizi yıkamak zorunda hissedebilirsiniz 50 defa yıkamadığınız zaman gerilirsiniz ve rahatlamanız için bunu kesinlikle yapmanız gerekebilir. Ayrıca belirli bir düşünceye aşırı derecede takıntı yapıp bunun sonucunda olağandışı davranışlarda bulunuyorsanız siz de Obsesif Kompulsif bozukluk hastası olabilirsiniz.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri Nelerdir?

Çevresel Etkenler

Çocukluk çağında fiziksel veya cinsel tacize uğramış ya da farklı bir travma geçirmiş kişilerin takıntı hastalığı geliştirme riskinin yüksek olduğu belirtilmekte. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar gibi etkenlerin de bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtilmekte.

Genetik Yatkınlık

İkizler ve aileler üzerinde yapılan araştırmalar birinci dereceden yakınlarında obsesif kompulsif bozukluk olan kişilerin hastalığa yakalanma riskinin arttığını göstermekte. Ancak bu duruma neden olan genler henüz belirlenebilmiş değil.

Biyolojik Nedenler

Bugüne kadar yapılan laboratuvar çalışmaları obsesif kompulsif bozukluğun beynin çalışma biçimindeki bir bozukluktan kaynaklanabileceğini göstermekte. Ancak bu alandaki çalışmalar tamamlanmış değil.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi Nedir?

Geçmişte Obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisinin zor olduğuna inanılsa da günümüzde hastaların üçte ikisinden fazlası antidepresan kullanımı, bilişsel-davranışçı terapi uygulamaları, ameliyat ve kendi kendine yardım tekniklerinden oluşan tedavi seçenekleriyle başarılı olabiliyorlar.