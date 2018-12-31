Üveit nedir nasıl tedavi edilir?

Üveitin Belirtileri ve Sebepleri?

Gözde ağrı, kızarıklık, ışığa karşı hassasiyet ve görmenin azalması en önemli belirtileridir. Bazı hastalarda; mantarlar, virüsler, parazitler ve vücudun diğer kısımlarında bulunan Artritler, Behçet Hastalığı gibi rahatsızlıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, enfeksiyonlar, göz travması, romatizmal hastalıklar, ülseratif kolit gibi rahatsızlarında ülveite neden olabildiği biliniyor. Hastaların 40-30'ında üveitin nedeni bulunamıyor. Bu yüzden çeşitli tahlil ve hastalıkları araştırmak gerekmekte.

Üveit Tanısı Nasıl Konmaktadır?

Belirtiler başladığında hemen göz doktoruna muayene olmanız gerekiyor. Hastalıkta gecikme gözde kalıcı şekilde görme kaybına neden olabilmektedir. Çeşitli durumlarda göz muayenesinin yanında sistemik bir hastalığın da araştırılması gerekebilir.

Üveit hastalığı nasıl teşhis edilir?

Ne şiddette olursa olsun, üveit acil bir hastalık ve hemen tanınması gerekiyor. Geç kalındığında hastalık ilerleyebiliyor ve göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı yan etkiler bırakabiliyor. Bazı hastalıkların tanısı çok tipik görünümü nedeniyle hemen konulabiliyor. Bu durumda bile, gözün arka bölümünün tutulması söz konusu ise görmenin ne derece tehdit edildiğinin anlaşılması ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi için anjiografi, ultrasonografi, ERG gibi ileri teknikler gerekli olabiliyor. Belirtiler başlayınca göz doktoruna muayene olmanız gerekebiliyor; tedavi başladıktan sonra iç hastalıkları ve romatoloji birimi ile ortak araştırma yapılması gerekebiliyor.

Üveit Tedavisi Nasıldır?

Özellikle steroid ve göz bebeğini büyüten ilaçlar içeren damlalar sıklıkla kullanılıyor. Gözde daha derinlerde bulunan enflamasyonlarda sistemik ilaçların kullanılması gerekebiliyor. Glokom, katarakt, neovaskülarizasyonlar (yeni damarların oluşması) gibi çeşitli komplikasyonlar gelişebiliyor.