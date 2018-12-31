Yüzdeki kırmızı lekelere ne iyi gelir?

Havuç Maskesi

Malzemeler:

Yetecek miktarda kil

2 adet havuç

Yetecek miktarda zeytinyağı

Yapılışı ve uygulanışı:

İlk olarak havuçlarımızı rendeliyoruz ve suyunu iyice sıkıyoruz. Sıktığımız havuç suyunu bir kaseye aktarıyoruz ve üzerine kil ekliyoruz. Ardından zeytinyağını da karışıma ekliyoruz. Karışıma macun kıvamı verene kadar kil ve zeytinyağı ekleyerek devam ediyoruz. Karışımı göz çevresi ve dudak çevresi dışında yüzümün tüm kısımlarına sürüyoruz. 30 dakika civarı bekledikten sonra maskeyi soyup yüzümüzü ılık su ile yıkıyoruz.

Elma Sirkesi Maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı süt

1 adet orta boy elma

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Yapılışı ve uygulanışı:

Limonumuzun suyunu çıkarıyoruz. Ardından elmanın kabuklarını soyup iyice rendeliyoruz. Rendelenmiş elmaları bir kaseye aktarıp sıktığımız limon suyunu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Diğer malzemelerimizi de karışıma ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında malzemelerimizi bir cezveye aktarıp gür ateşte pişiriyoruz. Karışımı soğumaya bırakıp soğuduğunda tüm yüzümüze karışımı sürüyoruz.

1 saat boyunca maskeyi yüzümüzde bekletip söküyoruz ve yüzümüzü ılık suyla yıkıyoruz.

Karbonat Maskesi

Malzemeler:

Yeterli miktarda su

2 çorba kaşığı karbonat

Yapılışı ve uygulanışı:

Bir kase hazırlayıp içine karbonatımızı ekliyoruz. Sonrasında suyumuzu azar azar kaseye ekliyoruz ve eklerken aynı anda malzemelerimizi de karıştırıyoruz. Karışım macun kıvamına geldiğinde tüm yüzümüze uyguluyoruz. 10 dakika civarında bekledikten sonra yüzümüzü ılık su ile yıkıyoruz. Yüzümüzü duruladıktan sonra herhangi bir nemlendirici krem ile nemlendiriyoruz.