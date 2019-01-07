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cildi korur bağışıklığı güçlendirir

, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde hem bağışıklığı güçlendirir, hem de cilt sağlığını korur. Kırışıklıkların azalmasını sağlar ve güneşin neden olduğu deri hasarlarıyla savaşır

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Greyfurt cildi korur bağışıklığı güçlendirir
Latince adıyla 'Cennetten gelen meyve' olarak tanımlanan greyfurtun mucizevi faydaları olduğunu söyleyebiliriz.
C vitamini deposu olan greyfurt, A ve B grubu vitaminlerini de barındırmaktadır.
Ayrıca potasyum, magnezyum, bakır, sodyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, greyfurtun faydalarını anlattı…
Greyfurt, birçok hastalığın risklerini azaltmada yardımcıdır. C vitamininden zengin olan greyfurt, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, soğuk algınlığı ve grip semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. C vitamini vücutta inflamasyonu tetikleyen serbest radikal hasarını da önler ve bu nedenle astım, osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıkların şiddetini azaltır, ayrıca kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır.

İNME RISKINI AZALTIR
Yüksek A vitamini içeriği ile inflamasyondan korunmamıza ve bağışıklık sistemini destekleyen greyfurt, birçok enfeksiyon hastalıkları ile savaşmamıza yardımcı olur.
American Heart Association'a göre yüksek flavonoid içeren gıdaları tüketmeyenlerin, tüketenlere göre inme riski daha yüksektir. Turunçgiller de flavonoid açısından iyi kaynaklardır.
Greyfurt; yüksek lif, potasyum, likopen ve kolin içeriği ile kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Artan potasyum alımı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.
Likopen içeriği ile de prostat kanserinden koruyucudur.
Aynı zamanda antioksidanlar açısından zengin olan greyfurt, kansere neden olduğu düşünülen serbest radikallerin oluşumunu engeller.
Greyfurtun kötü kolesterol olarak adlandırdığımız LDL düzeylerini azalttığı da çalışmalarla ortaya konulmuştur.

İLAÇ KULLANANLAR TÜKETMESIN!
Greyfurt; C vitamini, A vitamini ve yüksek su içeriğiyle de cilt sağlığını korur, kırışıklıkların azalmasını sağlar ve güneşin neden olduğu deri hasarlarıyla savaşır.
Greyfurtun yüzde 92'si sudur.
Vücutta hidrasyonun sağlanmasına, su ve posa içeriği ile kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bir sindirim oluşmasını destekler.
Düzenli bir ilaç kullanıyorsanız greyfurt veya greyfurt suyu tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız gerekmektedir. İlacınızın vücutta kullanımını artırarak yüksek doza maruz kalmanıza neden olabilir.
Hipertansiyon, alerji ilaçları, ağrı kesiciler, astım ilaçları gibi ilaçlar ile birlikte greyfurt tüketmeyin.

GREYFURT ÇAYI
5-6 greyfurt
Bir su bardağı su
1 yemek kaşığı bal
1 çubuk tarçın
2-3 yenibahar tanesi Yapılışı: Greyfurtların suyunu sıkın ve diğer malzemelerle birlikte bir tencerede kaynatın. (Diyabetliler için uygun değildir.)
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