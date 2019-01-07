Greyfurt cildi korur bağışıklığı güçlendirir

Latince adıyla 'Cennetten gelen meyve' olarak tanımlanan greyfurtun mucizevi faydaları olduğunu söyleyebiliriz.
C vitamini deposu olan greyfurt, A ve B grubu vitaminlerini de barındırmaktadır.
Ayrıca potasyum, magnezyum, bakır, sodyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, greyfurtun faydalarını anlattı…
Greyfurt, birçok hastalığın risklerini azaltmada yardımcıdır. C vitamininden zengin olan greyfurt, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, soğuk algınlığı ve grip semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. C vitamini vücutta inflamasyonu tetikleyen serbest radikal hasarını da önler ve bu nedenle astım, osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıkların şiddetini azaltır, ayrıca kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır. İNME RISKINI AZALTIR
Yüksek A vitamini içeriği ile inflamasyondan
korunmamıza ve bağışıklık
sistemini destekleyen greyfurt,
birçok enfeksiyon hastalıkları ile savaşmamıza
yardımcı olur.
American Heart Association'a
göre yüksek flavonoid içeren gıdaları
tüketmeyenlerin, tüketenlere göre inme
riski daha yüksektir. Turunçgiller de
flavonoid açısından iyi kaynaklardır.
Greyfurt;
yüksek lif, potasyum,
likopen ve
kolin içeriği ile
kalp sağlığını
koruyucu etkiye
sahiptir. Artan
potasyum alımı,
kan basıncını
düşürmeye yardımcı
olur.
Likopen
içeriği ile de
prostat kanserinden
koruyucudur.
Aynı zamanda
antioksidanlar açısından
zengin olan greyfurt,
kansere neden olduğu düşünülen
serbest radikallerin oluşumunu
engeller.
Greyfurtun kötü kolesterol olarak
adlandırdığımız LDL düzeylerini azalttığı
da çalışmalarla ortaya konulmuştur. İLAÇ KULLANANLAR TÜKETMESIN!
Greyfurt; C vitamini, A vitamini
ve yüksek su içeriğiyle de cilt sağlığını
korur, kırışıklıkların azalmasını sağlar
ve güneşin neden olduğu deri hasarlarıyla
savaşır.
Greyfurtun yüzde 92'si sudur.
Vücutta hidrasyonun sağlanmasına, su ve posa içeriği ile kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bir sindirim oluşmasını destekler.
Düzenli bir ilaç kullanıyorsanız greyfurt veya greyfurt suyu tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız gerekmektedir. İlacınızın vücutta kullanımını artırarak yüksek doza maruz kalmanıza neden olabilir.
Hipertansiyon, alerji ilaçları, ağrı kesiciler, astım ilaçları gibi ilaçlar ile birlikte greyfurt tüketmeyin. GREYFURT ÇAYI
5-6 greyfurt
Bir su bardağı su
1 yemek kaşığı bal
1 çubuk tarçın
2-3 yenibahar tanesi Yapılışı: Greyfurtların suyunu sıkın ve diğer malzemelerle birlikte bir tencerede kaynatın. (Diyabetliler için uygun değildir.)