Greyfurt cildi korur bağışıklığı güçlendirir

Latince adıyla 'Cennetten gelen meyve' olarak tanımlanan greyfurtun mucizevi faydaları olduğunu söyleyebiliriz.C vitamini deposu olan greyfurt, A ve B grubu vitaminlerini de barındırmaktadır.Ayrıca potasyum, magnezyum, bakır, sodyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz Duman, greyfurtun faydalarını anlattı…Greyfurt, birçok hastalığın risklerini azaltmada yardımcıdır. C vitamininden zengin olan greyfurt, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde, soğuk algınlığı ve grip semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. C vitamini vücutta inflamasyonu tetikleyen serbest radikal hasarını da önler ve bu nedenle astım, osteoartrit ve romatoid artrit gibi hastalıkların şiddetini azaltır, ayrıca kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır.Yüksek A vitamini içeriği ile inflamasyondankorunmamıza ve bağışıklıksistemini destekleyen greyfurt,birçok enfeksiyon hastalıkları ile savaşmamızayardımcı olur.American Heart Association'agöre yüksek flavonoid içeren gıdalarıtüketmeyenlerin, tüketenlere göre inmeriski daha yüksektir. Turunçgiller deflavonoid açısından iyi kaynaklardır.Greyfurt;yüksek lif, potasyum,likopen vekolin içeriği ilekalp sağlığınıkoruyucu etkiyesahiptir. Artanpotasyum alımı,kan basıncınıdüşürmeye yardımcıolur.Likopeniçeriği ile deprostat kanserindenkoruyucudur.Aynı zamandaantioksidanlar açısındanzengin olan greyfurt,kansere neden olduğu düşünülenserbest radikallerin oluşumunuengeller.Greyfurtun kötü kolesterol olarakadlandırdığımız LDL düzeylerini azalttığıda çalışmalarla ortaya konulmuştur.Greyfurt; C vitamini, A vitaminive yüksek su içeriğiyle de cilt sağlığınıkorur, kırışıklıkların azalmasını sağlarve güneşin neden olduğu deri hasarlarıylasavaşır.Greyfurtun yüzde 92'si sudur.Vücutta hidrasyonun sağlanmasına, su ve posa içeriği ile kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve sağlıklı bir sindirim oluşmasını destekler.Düzenli bir ilaç kullanıyorsanız greyfurt veya greyfurt suyu tüketmeden önce mutlaka hekiminize danışmanız gerekmektedir. İlacınızın vücutta kullanımını artırarak yüksek doza maruz kalmanıza neden olabilir.Hipertansiyon, alerji ilaçları, ağrı kesiciler, astım ilaçları gibi ilaçlar ile birlikte greyfurt tüketmeyin.5-6 greyfurtBir su bardağı su1 yemek kaşığı bal1 çubuk tarçın2-3 yenibahar tanesi Yapılışı: Greyfurtların suyunu sıkın ve diğer malzemelerle birlikte bir tencerede kaynatın. (Diyabetliler için uygun değildir.)