Kalp pili skandalı!

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Samsun'daözel bir hastanede,kalp yetmezliğibulunanhastaya "acil olduğu"belirtilerek gerçekleştirilenkalp pili operasyonunungereksiz yapıldığı,kalp pilinin de devreye sokulmadığıiddia edildi. İlkadım ilçesindeoturan evli ve iki çocuk annesi HanifeYalçın (78), geçen yıl 1 Temmuz'da geceevde rahatsızlandı. Kalp yetmezliği bulunmasınedeniyle oğlu Mustafa Yalçın tarafındankentteki özel hastaneye götürülen Yalçın'a, doktorlartarafından "acil müdahale gerektiği" söylendi.Kardiyoloji uzmanı N.A. tarafından anjiyo yapılanyaşlı kadına ayrıca kalp pili de takıldı. Yalçın, tedavisininardından taburcu edildi. Bir süre sonra şikayetleriartan Yalçın, aynı hastanede tedavisi yapıldıktansonra yeniden evine gönderildi. Yaşlı kadın, şikayetlerinindevam etmesi üzerine gittiği birkaç özel hastanedende şifa bulamayınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi SağlıkUygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Buradayapılan muayenede, "kalbe pil takılmasına gerek olmadığı,zaten pilin de çalıştırılmadığı" belirtildi. Ayrıcaenfeksiyona neden olması sonucu gecikilmesi halindehastanın kaybedilebileceği uyarısı yapıldı. Oğul Yalçınözel hastane ile burada görevli doktor N.A. hakkında İlSağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi. İl SağlıkMüdürlüğü Disiplin Birimi raporunda, "Uzman bilirkişiraporuna istinaden özel hastanede görevli doktorN.A'nın yaptığı uygulamanın kusurlu olduğu sonucunavarıldı. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir"denildi. Doktor N.A. ise yaptığı açıklamada,"İşlemler hastanın yakınlarının onayıyla gerçekleştirildi.Aylar sonra gelişen enfeksiyondan sorumlu tutulamayacağımızaşikardır" denildi.