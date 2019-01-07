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Kalp pili skandalı!

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Kalp pili skandalı!
Samsun'da özel bir hastanede, kalp yetmezliği bulunan hastaya "acil olduğu" belirtilerek gerçekleştirilen kalp pili operasyonunun gereksiz yapıldığı, kalp pilinin de devreye sokulmadığı iddia edildi. İlkadım ilçesinde oturan evli ve iki çocuk annesi Hanife Yalçın (78), geçen yıl 1 Temmuz'da gece evde rahatsızlandı. Kalp yetmezliği bulunması nedeniyle oğlu Mustafa Yalçın tarafından kentteki özel hastaneye götürülen Yalçın'a, doktorlar tarafından "acil müdahale gerektiği" söylendi. Kardiyoloji uzmanı N.A. tarafından anjiyo yapılan yaşlı kadına ayrıca kalp pili de takıldı. Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre sonra şikayetleri artan Yalçın, aynı hastanede tedavisi yapıldıktan sonra yeniden evine gönderildi. Yaşlı kadın, şikayetlerinin devam etmesi üzerine gittiği birkaç özel hastaneden de şifa bulamayınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede, "kalbe pil takılmasına gerek olmadığı, zaten pilin de çalıştırılmadığı" belirtildi. Ayrıca enfeksiyona neden olması sonucu gecikilmesi halinde hastanın kaybedilebileceği uyarısı yapıldı. Oğul Yalçın özel hastane ile burada görevli doktor N.A. hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi. İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin Birimi raporunda, "Uzman bilirkişi raporuna istinaden özel hastanede görevli doktor N.A'nın yaptığı uygulamanın kusurlu olduğu sonucuna varıldı. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir" denildi. Doktor N.A. ise yaptığı açıklamada, "İşlemler hastanın yakınlarının onayıyla gerçekleştirildi. Aylar sonra gelişen enfeksiyondan sorumlu tutulamayacağımız aşikardır" denildi.
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Kalp pili skandalı!
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