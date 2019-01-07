Kalp pili skandalı!

Samsun'da
özel bir hastanede,
kalp yetmezliği
bulunan
hastaya "acil olduğu"
belirtilerek gerçekleştirilen
kalp pili operasyonunun
gereksiz yapıldığı,
kalp pilinin de devreye sokulmadığı
iddia edildi. İlkadım ilçesinde
oturan evli ve iki çocuk annesi Hanife
Yalçın (78), geçen yıl 1 Temmuz'da gece
evde rahatsızlandı. Kalp yetmezliği bulunması
nedeniyle oğlu Mustafa Yalçın tarafından
kentteki özel hastaneye götürülen Yalçın'a, doktorlar
tarafından "acil müdahale gerektiği" söylendi.
Kardiyoloji uzmanı N.A. tarafından anjiyo yapılan
yaşlı kadına ayrıca kalp pili de takıldı. Yalçın, tedavisinin
ardından taburcu edildi. Bir süre sonra şikayetleri
artan Yalçın, aynı hastanede tedavisi yapıldıktan
sonra yeniden evine gönderildi. Yaşlı kadın, şikayetlerinin
devam etmesi üzerine gittiği birkaç özel hastaneden
de şifa bulamayınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Burada
yapılan muayenede, "kalbe pil takılmasına gerek olmadığı,
zaten pilin de çalıştırılmadığı" belirtildi. Ayrıca
enfeksiyona neden olması sonucu gecikilmesi halinde
hastanın kaybedilebileceği uyarısı yapıldı. Oğul Yalçın
özel hastane ile burada görevli doktor N.A. hakkında İl
Sağlık Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi. İl Sağlık
Müdürlüğü Disiplin Birimi raporunda, "Uzman bilirkişi
raporuna istinaden özel hastanede görevli doktor
N.A'nın yaptığı uygulamanın kusurlu olduğu sonucuna
varıldı. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir"
denildi. Doktor N.A. ise yaptığı açıklamada,
"İşlemler hastanın yakınlarının onayıyla gerçekleştirildi.
Aylar sonra gelişen enfeksiyondan sorumlu tutulamayacağımız
aşikardır" denildi.