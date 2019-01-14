Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için ne yapmalı?

KALP KRİZİ RİSKİ KIŞIN 3 KAT ARTIYOR

Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde kalp krizi oranında artış görülür. Altta yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabilmektedir. Beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler.