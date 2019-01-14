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Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için ne yapmalı?

Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de soğuklarda 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerekiyor. Kardiyoloji Uz. Dr. Nuri Cömert soğuk havalarda kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:56
Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için ne yapmalı?

KALP KRİZİ RİSKİ KIŞIN 3 KAT ARTIYOR

Özellikle kış aylarında ve kışın en soğuk olduğu dönemlerde oranında artış görülür. Altta yatan bir neden olmasa da soğuk havalar kalp krizine yol açabilmektedir. Beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ancak her insanın vücudunun soğuk havaya verdiği cevap farklı olabilir. Yaş, fiziki durum, altta yatan kronik hastalıkların sayısı ve derecesi soğuğa karşı verilen tepkiyi etkiler.

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Soğuk havalarda kalp sağlığını korumak için ne yapmalı?
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