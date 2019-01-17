Haberler Sağlık Haberleri Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü...

Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü... Brokoli son zamanlarda ülkemizde hemen hemen her evde sıkça tüketilen oldukça popüler ve sağlıklı besinlerden biri. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan olan brokoliyi genelde suda haşlayarak tüketiyoruz ama uzmanlardan bu konuda bir uyarı geldi. Peki brokoliden tam fayda sağlayabilmemiz için nasıl tüketmeliyiz?

Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:39