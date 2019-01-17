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Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü...

Brokoli son zamanlarda ülkemizde hemen hemen her evde sıkça tüketilen oldukça popüler ve sağlıklı besinlerden biri. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kalkan olan brokoliyi genelde suda haşlayarak tüketiyoruz ama uzmanlardan bu konuda bir uyarı geldi. Peki brokoliden tam fayda sağlayabilmemiz için nasıl tüketmeliyiz?

Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:39
Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü...

Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma özelliğinin yanı sıra ''glukosinolatlar'' denen etkili bileşenleri de içeriyor.

Bu bileşiklerden özellikle sülforafan ve indol-3-karbinolün; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akciğer kanserleri vakalarında etkili olduğunun klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Diğer faydaları ise antibiyotik özellik, kalp damar sağlığını koruyucu, kalp krizini önleyici, kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü, antioksidan, şeker hastalığı komplikasyonlarını önleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmiştir" a��ıklamasında bulundu.

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Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü...
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