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Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı anında yok ediyor...

, yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz için en önemli organlarımızdandır. Akciğer rahatsızlıkları günümüzde hava kirliliği ve sigara kullanımıyla büyük ölçüde yaygınlaşmıştır. Astım hastaları ve sigarayı bırakanların yaşam kalitesini arttıracak ve akciğerleri kısa sürede temizleyecek mucizevi besinleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:23
Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı anında yok ediyor...

EKİNEZYA:

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli enfeksiyonlarında yardımcıdır.

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Buharını solumak yetiyor! Sigaranın verdiği zararı anında yok ediyor...
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