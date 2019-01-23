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Tozunu bal ile karıştırıp tüketirseniz...

, eski çağlardan beri modern tıbbın en doğal tedavi edici yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen çörek otunun faydalarını ve ne kadar tüketilmesi gerektiğini uzmanlardan öğrendik.

Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:20
Tozunu bal ile karıştırıp tüketirseniz...

VÜCUTTAKİ ZEHİRLERİN ATILMASINI SAĞLIYOR!

Vücuttaki zehirlerin atılmasını sağlayan , kan şekerini de düşürmeye yardımcı bir bitkidir. Mikrop ve virüslere karşı savunma aracı olan çörek otunun diğer faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca sıraladı.

-Sindirime yardımcıdır. Mide ağrılarını azaltır.
-Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.
-Astımda etkilidir.
-Öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.
Yüksek tansiyon tedavisinde faydalıdır.
-Saf çörek otu yağı özellikle alerji, egzama ve sedef hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Araştırmalarda çörek otunun meme kanseri ve fibrokistik meme hastalığı gibi bazı kanserler için etkili bir anti-kanser özelliği olduğu görülmüştür.

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Tozunu bal ile karıştırıp tüketirseniz...
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