Domuz gribi belirtileri neler? Domuz gribi nasıl geçer? Tedavi yöntemi nedir?

Domuz gribi olduğu sürece kişiyi yorgun hissettiren, yaygın kas ağrıları, ateş yapan, işe gitmesini engelleyen bir tablo ortaya çıkacaktır. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin hastalığı ayakta ve rahatça geçirmesi söz konusudur. 2 - 3 gün süren kas ağrısı ve ateş ile hastalığı atlatabilirler ancak salgın farklı bir senaryodur.

Salgın olduğu zaman, 100,000, 200,000, hatta 500,000 kişi olduğu zaman, bu kadar kişinin hastalandığını düşündüğümüzde ölüm oranı 1,000'de 1 diyorsak, en az 1000, 2000, 5000 kişi kaybedilebilir anlamına gelir. Kaybedilen sayı yüksektir. Bu nedenle domuz gribine karşı aşı olunması önerilmektedir. Aşı olunduğu zaman toplumun geniş kesimlerine hizmet veren sağlık çalışanları veya görevlilerin hizmet vermesi aksamadan yürüyecek ve iş gücü kaybı olmayacaktır.

Domuz gribi tedavisi

Domuz gribi tedavisinde hastalığın ilk 48 saatinde kullanılan, virüse yönelik bir ilaçtan yararlanılır. Bu ilaçlardan iki tanesi ülkemizde mevcuttur. Bilimsel adları oseltamivir ve zanamivir'dir.

Domuz gribi tedavisinde kullanılan ilaçların hastalığın belirtileri çıktıktan sonra ilk 48 ve en geç 72 saat içerisinde verilmesi gerekmektedir. Geç kalınmış domuz gribi vakalarında bu ilaçlar ne yazık ki faydalı olamamaktadır. Ancak her hastayım diyen kişiye de ilaç başlatılması önerilmez. Sadece belli risk gruplarında yer alan kişilerde, kronik hastalığı olan insanlarda, yaşlılarda ve küçük yaş gruplarında ilacın erken dönemde başlatılması tavsiye edilir.

Domuz gribi ilerlediğinde ikincil enfeksiyonların gelişmesi durumunda antibiyotiklerin eklenmesi gerekir. Birçok ölüm ikincil enfeksiyonlar nedeniyle gerçekleşmektedir.

Domuz gribi hastalığının semptomlarını hafifletmek için birtakım rahatlatıcı ilaçlardan, parasetamol, ateş düşürücü, ağrı kesici gibi ilaçlardan da yararlanılabilir. Ancak domuz gribi hastalığı sırasında aspirin kullanılması önerilmez.

DOMUZ GRİBİNİN TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 gribi tedavisinde mevsimsel grip tedavileri uygulanır. Tüm griplerde olduğu gibi domuz gribinde de tedavi esaslarından biri istirahat etmektir. Domuz gribi olan hastalar hastalığın başkalarına bulaşmasını önlemek için toplum içine çıkmamalı.

VİRÜSÜN GENETİK DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMASI

Grip virüsünün en önemli özelliği sıkça genetik değişikliğe uğrayabilmesi. Virüs genetik değişiklikler sonucunda daha çabuk hastalandırma özelliğine sahip olabilir. Salgın haline gelen bir grip virüsü zamanla daha öldürücü hale gelir ve bu virüs sonucu oluşan hastalık zamanla "pnömoni" denilen zatürre tablosuna dönüşebilir.

Şeker ya da kalp ve akciğer hastalığı olan kişilerde domuz gribi daha etkili ve ölümcül olabilir. Bu anlamda ikincil bir enfeksiyon riski taşıyan kişilerin, kronik rahatsızlığı olanların ve gribi daha ağır geçiren hastaların hastane ortamında tedavi edilmesi gerekir.

Domuz gribinin teşhis edilmesi

Domuz gribi klinik bilgi ve bulgulara göre tanısı konulan bir hastalıktır. Belirli klnik belirti ve bulguların sonucunda hastanın doktora gitmesi sonucunda hastaya öncelikle temel bazı testler, örneğin tam kan sayımı yapılabilir, gerekli görülürse akciğer filmi de çekilebilir.

Domuz gribinin klinik belirtileri

- Yaygın kas ağrıları

- Yüksek ateş

- Boğaz ağrısı

- Bulantı ve kusma

- İshal

DOMUZ GRİBİ TANISI İÇİN TEST

Domuz gribini mevsimsel gripten ayırt etmek ve kesin tanısını koyabilmek için bir moleküler teknik olan "polimer zincir reaksiyonu" testinin yapılması gerekir. Bu test ülkemizde ilk olarak sadece İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Ankara'da Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde uygulanabiliyordu. Ancak zaman içinde birçok yerde tanı konulabilmeye başlandı. Herkesin polimer zincir reaksiyonu testi yaptırmasına, özellikle bu testin taramasının yapılmasına hiç gerek yoktur.

Diğer yandan domuz gribi teşhisi için hızlı tanı testleri vardır ancak hızlı tanı testleri önerilmez.

Domuz gribi için testin yapılıp yapılmayacağına doktor karar vermelidir. Hekim gerekli görürse, özellikle bir salgın başlatacağı düşünülen kişilere domuz gribi tanı testi mutlaka yapılmalıdır.

Domuz gribinden korunma yolları

Domuz gribine neden olan H1N1 virüsünden korunmak için mevsimsel gripten korunma amaçlı alınan tüm önlemler alınmalıdır. H1N1 virüsü damlacık enfeksiyonuyla bulaşır. Bu nedenle hasta kişilerin konuşurken veya öksürürken çevreye saçtıkları damlacıklardan sakınmak gerekir.

Domuz gribi olmuş kişiler çevresini bu hastalıktan korumak için kalabalık yerlerden uzak durmalıdır. Keza domuz gribi tehlikesi olan yerlerde cerrahi maske takılması hastalığın bulaşmasını önler. Cerrahi maske sayesinde domuz gribinin hem bulaşması hem de başkalarına bulaştırılması önlenir.

BULAŞMA TEHLİKESİ

Domuz gribi olan kişiler hastalığın teşhisi konulduğu anda evinde istirahat etmelidir, çünkü domuz gribi tıpkı mevsimsel grip gibi öpüşmekle ve yakın temasla bulaşabilir. Grip sırasında kullanılan mendillerin tek kullanımlık olması ve kullanıldığı anda atılması gerekir. Aynı zamanda solunum salgıları ile kirlenen eller sık sık sabunlu su ile yıkanmalıdır.

H1N1 virüsünden korunmak için el sıkıştıktan sonra ellerin de hemen yıkanması gerekir. Tüm mevsimsel ve salgın griplerden korunmak için el yıkama alışkanlığı edinilmelidir.