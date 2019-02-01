Adetliyken hamile (gebe) kalınır mı?

Adet döneminde hamile kalınır mı sorusu çoğumuzun merak ettiği konuların başında gelir.Bu soruya net olarak cevap vermek mümkün değildir. Tüm kadınlar aynı fonksiyonlara sahip organlara sahiptirler. Ancak her kadının hormonsal dengesi ve dolayısıyla metabolizmasının çalışma düzeni farklılıklar göstermektedir. Bu bağlamda yumurtlama dönemleri değişebilir, vücutta salgılanan hormonlardaki bazı farklılıklar genelin, rutinin dışında durumlar gelişmesine sebep olabilmektedir. Genel olarak 72 saate kadar canlı kalabilen spermler bazı kadınların vajinalarında daha uzun süre yaşayabilmekte ve işlevlerini koruyabilmektedir. Ayrıca bazı kadınlarda bazı aylar adet kanamaları daha kısa sürer, kanama biter ancak lekelenmeler devam eder. İşte bu lekelerin olduğu dönemde korumasız cinsel ilişkiye girilirse hamile kalmak mümkün olabilir. Bunlara ek olarak bazı çiftler adet döneminden hemen sonrasında daha yumurtlama dönemine çok var diye düşünüp korumasız cinsel ilişkiye girmekteler ve istenmeyen gebelik vakaları ile karşılaşılmaktadır. Bu paralel de düşünüldüğünde gebelik istemeyen çiftlerin her hangi bir dönemde ya da koşulda korumasız cinsel ilişkiye girmemeleri gerekliliği esastır.

Ancak tüm bu teorik bilgilerin yanında, adet döneminde girilen korumasız cinsel ilişkinin kişileri gebelikten tamamen koruduğu gibi de bir tıbbi bilgi bulunmamaktadır. Çok nadir karşılaşılan bir durum da olsa, bu dönemde girilen cinsel ilişki ile gebe kalınabilmektedir.