Şubat ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmelidir?

ŞUBAT AYINDA YENMESİ GEREKEN SEBZELER ;

Şalgam, pırasa, turk (kırmızı, siyah, beyaz) karnabahar, havuç, şalgam, brokoli, bal kabağı,

bürüksel lahanası, karpuz turbu, alabaş, lahana (kırmızı, beyaz), kereviz, pancar,

kıvırcık lahana.

ŞUBAT AYINDA YENMESİ GEREKEN MEYVELER ;

Elma, yerli muz, portakal, greyfurt, ayva, kumkuat, armut, kestane, avokado,limon.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIKLAR TÜKETİLMELİ?

Besin besin değeri oldukça yüksek, vitamin ve mineral açıdan zengin olan balığın, özellikle de balık yağının kalp hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara kadar bir çok hastalığa iyi geldiği belirtilirken, balıkların türlerine göre lezzetleri de değişse de, hangi balığın hangi ay tüketildiği de lezzeti etkilediği ifade ediliyor.

İŞTE ŞUBAT AYINDA YENMESİ GEREKEN BALIKLAR ;

Hamsi, istavrit, kılın, sardalya, fangri mercan, kolyoz, lüfer, kalkan, sinarit, barbunya,

akya balığı, izmarit.