Enerji içeceğinin zararları nelerdir?

Enerji içerikleri tüm dünya üzerinde sıkça kullanılan ve bireyler tarafından oldukça sevilen içecek türlerindendir. Özellikle içeriğinde bulundurduğu kafein maddesiyle insanları zinde tutması ile ünlenmiştir. Sevilerek kullanılan bu içecekler zararlı mıdır? Özellikle alkol ile birlikte tüketiminde zararları görülmüş olan enerji içecekleri, kalp ve psikiyatrı hastalıklarına neden olduğu anlaşılmıştır. Peki enerji içecekleri zararlı mı? İşte yanıtı…

Enerji içecekleri zararlı mıdır?

Enerji içeceklerinin zararlı veya yararlı olduğuna dair uzmanlar tarafından yeterli araştırılma yapılmadığı için kesin bir şey söylenemiyor. Ancak, kimi uzmanlara göre bireyler üzerinde zarar verebilecek etkilere sahip olduğu söyleniyor. Yine de resmi araştırmalar olmadığı için kesin bir şey söylenemez. Peki enerji içecekleri tüketimi nasıl olmalı?

Sporcular dikkat etmeli

Özellikle spor yapan bireyler tarafından da tüketilen enerji içecekleri, bazen suyun yerine kullanılıyor. Ancak kafeinin vücuttaki su miktarını kaybettirmesinden kaynaklı olarak vücut susuz kalıyor.

Alkol ile tüketmeyiniz!

Yine tam olarak araştırma yapılmadığından dolayı alkollü tüketimde ölümcül sonuçlar doğurabileceği ile ilgili kesin bir şey söylenemez. Ancak geçmişte ikili karışım yapan bireylerin hayatlarını kaybettiği bilinen bir gerçektir.

Hamileler kullanmamalı

Özellikle hamilelik dönemindeki kadınların kullanması uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmez.