Bebek gazı nasıl çıkarılır? Bebek gazı en kolay nasıl çıkarılır?

Bebeklerde gaz probleminin en büyük nedeni bağırsaklardır. Anne karnında sadece kordonlarla beslenen bebekler dünyaya geldikten sonra anne sütü ve mama ile beslenmelerinin ardından bağırsak problemleri ile karşılaşabilirler. Bunun nedeni ise anne sütü ve mama kimi zaman kimi çocuklarda bağırsakları çalıştırmaya yeterli olmaz. Bu sebepten dolayı çocuklarda gaz problemi yaşanabilir. Bunun önüne geçebilmek için ise bebeklerin geğirmesi önemlidir.

BEBEĞİN GAZI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerde gaz problemi olup olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz. Çocuk normal olduğundan daha fazla huzursuzsa, annesini emmiyor ve ağlıyorsa gaz problemi var denilebilir. Özellikle besin aldıktan sonra bu belirtileri gösteriyorsa gaz problemi olduğuna kanaat getirilebilir.

GAZ PROBLEMİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

Gaz çıkarma problemi çocuklarda ilk 3 ayda görülür. Daha sonra ise kendi kendine yok olmaya başlar. Bebeklerden oluşacak gazın çıkarılma yöntemleri farklıdır. Kimi anne baba, sabahlara kadar dizinde sallarlar. Kimi sırtına masaj yaparlar. İşte bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri;

Gaz problemi çıkarma yöntemleri;

Bebeğinizin karnına masaj yaparak içindeki hazımsızlığı giderebilirsiniz. Sıcak ellerle bebeğinizi sallarken yapacağınız masaj onu rahatlatacak ve midesinde yaşadığı spazmı engellicektir.

Bebek yağı ile yağladığınız ellerinizi, çocuğun karnında yukardan aşağıya doğru çekerek rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Arabada sallanıyormuş hissiyatı vererek bebeğinizi iki elinizle hafifçe yukarı aşağı fırlatın bu onun rahatlamasını sağlayacaktır.

Bebeği kundaklayarak hareketlerini kısıtlamak da gaz çıkışını engelleyebilir.

Diğer taraftan rezene çayı da bebeklerde gaz çıkarmak için etkili bir yöntemdi.