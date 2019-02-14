El kistinin (Ganglion) belirtileri var mıdır? El kistinin tedavi yöntemi nedir?

Bilimde 'Ganglion' olarak bilinen el kisti, iyi huylu kanser içermeyen kist çeşitlerinden biridir. Genellikle sıvı şeklinde oluşan bu kistler, eklem kapsülü ya da tendon kılıfında görülür. 20'li yaşlarda başlayan bu rahatsızlık, 40'lı yaşlardan sonra daha yoğun ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ağrıya neden olamayan bu kist elin üst kısmında ya da bilek çevresinde sıklıkla görülür. Kistin büyüklüğü zaman içerisinde değişebilir. El kistlerin neden meydana geldiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu durumla ilgili şöyle bir teori vardır; bilekte meydana gelen travmatik veya aldığı darbe gibi etkenlere bağlı ortaya çıkabileceğidir. Bazı kişilerde bu kistler uzun süre geçmez, bazılarında ise iki üç günde bir geçer ve tekrar çıkar. Genellikle ellerini sıklıkla kullanan kişilerde ortaya çıkar.

Ganglian kisti her ne kadar el ve bileğinde görüldüğü bilinse de aslında ayakta ve ayak bileğinde de görülür. Eklem ve tendonların zorlandığı noktalarda görülme olasılığı olan bu kist çeşidinin tam olarak neden meydana geldiği bilinmez. Bu kist çeşidi erkeklere oranla kadınlar daha çok görülür. Masa başı çalışanlarında yaygın olarak görülen bu rahatsızlık aynı zamanda bankacılar, sekreterler, müzisyenler, yazılımcılar ve örgü ören kişilerde de ortaya çıkar.

Ortaya çıkma nedeni tam olarak bilinmese de eklemlerin ya da tendonların zorlanması ile buradaki yumuşak dokunun yapısında ortaya bozukluk çıkar. Yıpranma, kireçlenme ve aşınma gibi durumlar sonucunda görülen el kistinin ağrıya neden olması ile bir uzman gösterilmesinde fayda var.

KİST EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜR?

- Elin üst kısmında

- El bileğinin üst kısmında

- Nabız bölgesinde

- Avuç içinde

- Parmak eklemlerinde

- Diz ve dirseklerde

- Ayak bileği ve yüzeyinde

GANGLİON KİSTİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

El bileğinde görülen şişlik en yaygın belirtidir. Ayrıca ilk başlarda ağrısız bir şekilde çıkan kist zamanda el kullanıldıkça ağrıya ve tutulmalara neden olur. Kistin büyüklüğü kendiliğinden değişir. Bazen gitti zannedilse de tekrarda görülecek kadar çıkar. Sinirlere baskı artıkça kas zayıflığı, uyuşma ve karıncalanma gibi durumlar yaşanır. Bu durum zamanla artıkça el kullanılmaz hale gelebilir. Özellikle kist büyüdükçe kadar yaptığı baskı ile el bileğinde bozulmalar yaşanır.

EL KİSTİNİN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Kistin tedavisi, çevresine verdiği baskıya göre değişir. Geçen kistlere pek müdahale edilmez. Ancak kistin çıktığı bölge el hareketlerini kısıtlayıp ve ağrıya neden oluyorsa cerrahi müdahale yapılır. Blok anestezi uygulanarak hastanın kolu tamamen uyuşturulur. Kiste neden olan sıvı tamamen çıkarılır ve yerine iltihap söktürücü enjekte edilir. Bileğin sabitlenmesi için hastanın 3 hafta atel takması gerekir.