Doğum kontrol hapı kilo aldırır mı? Doğum kontrol hapları zararlı mı?

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğum kontrol hapının kilo aldırdığına dair inanışların yanlış olduğunu vurguluyor.

Bilim adamları üreme sistemleri neredeyse insanlarla tıpatıp aynı olan maymunlar üzerinde bir araştırma yürüttü. Bu araştırmanın insanlarda yapılandan çok daha verimli sonuçlar verdiğine inanıyorlar. Çünkü maymunların beslenmesini kontrol etmek, insanlardan çok daha basit.

Araştırmanın başında maymunların yarısı normal kilodayken, diğer yarısı aşırı kiloluydu. Hayvanlara verilen ilacın dozu insanlara sekiz ay boyunca verilen ilaçla aynıydı. Bu süre içerisinde beslenmeleri, spor yapmaları ve vücutlarındaki yağ oranı sürekli olarak takip edildi.

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Araştırmanın sonucunda, başlarken normal kiloda olan maymunların durumlarının istikrarlı olduğu ve kilo almadıkları görüldü. Şaşırtıcı olan ise diğer maymunlar gözlemlendikten sonra ortaya çıktı. Araştırmanın başında aşırı kiloda olan maymunların ağırlıkları %8,5, vücutlarındaki yağ oranı da %12 azalmıştı.

Araştırmacılara göre bu, aşırı kilolu kadınların düzenli beslenerek ve doğum kontrol hapını kullanarak kilo verebilecekleri anlamına gelmektedir. Yani düşünülenin aksine doğum kontrol hapı kilo aldırmıyor.