HIV virüsü nedir? HIV virüsü nasıl geçer, tedavileri nelerdir?

HIV virüsü , AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. Çok ciddi sonuçlar doğurabilen virüs ölümcül sonuçlar doğurabilir. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.HIV, AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.