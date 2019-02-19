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virüsü nedir? HIV virüsü nasıl geçer, tedavileri nelerdir?

virüs enfeksiyonu kan, kan ürünleri ve vücut sıvıları ile buluşan bir hastalıktır. Çok ciddi ve ölümcül şekilde olan HIV (İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü) bağışıklık yetmezliğine neden olur. Genelde korunmasız esnasında kapılan virüsün sonuçları ciddi enfeksiyonlara ve bazı kanser hastalıklarına yatkınlığı arttırır. Peki HIV virüsü nedir? HIV virüsü nasıl geçer?

Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:27
HIV virüsü nedir? HIV virüsü nasıl geçer, tedavileri nelerdir?

HIV virüsü , AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. Çok ciddi sonuçlar doğurabilen virüs ölümcül sonuçlar doğurabilir. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.HIV, AIDS'e yol açan virüs olarak bilinir. HIV, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir. Kanında HIV bulunmayan kişiler HIV negatif kişilerdir.

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HIV virüsü nedir? HIV virüsü nasıl geçer, tedavileri nelerdir?
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