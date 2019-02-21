Kangren eden sigara alerjisi; Buerger Hastalığı

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?

Orta ve küçük boyutlu atar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan bir rahatsızlık olan buerger hastalığı, damarlarda iltihap ve küçük pıhtı oluşumuna yol açar. En çok sigara içenlerin yakalandığı buerger hastalığı, pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de görülebilir. Özellikle de sigara bağımlısı 30-50 yaş arası erkeklerde rastlanan bu hastalık, son zamanlarda kadınları da etkilemektedir. Buerger hastalığı, damarların daralması ve sonra tamamen tıkanmasıyla sonuçlanır. Tıkalı damarların bulunduğu bölgelerde çok ciddi şikayetlere yol açar.