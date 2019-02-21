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eden ; Buerger Hastalığı

Bazen hava sıcak olmasına rağmen ayak parmaklarınızın üşüdüğünü hissettiğiniz oluyor mu veya bir yere çarptığınızda ayaklarınızda bir türlü geçmeyen yaralarla karşılaşıyor musunuz? Yolda yürürken ağrıdan dinlenmeye ihtiyacınız oluyor mu ? Eğer tüm bu sorunlar başınıza geliyor, bir de aktif sigara içen veya pasif içici iseniz buerger hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yerik Junisbekov, buerger hastalığını ve bilinmeyen yönlerini anlatıyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 16:33
Kangren eden sigara alerjisi; Buerger Hastalığı

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?

Orta ve küçük boyutlu atar damarların sigaraya bağlı olarak tıkanması ile oluşan bir rahatsızlık olan buerger hastalığı, damarlarda iltihap ve küçük pıhtı oluşumuna yol açar. En çok sigara içenlerin yakalandığı buerger hastalığı, pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de görülebilir. Özellikle de sigara bağımlısı 30-50 yaş arası erkeklerde rastlanan bu hastalık, son zamanlarda kadınları da etkilemektedir. Buerger hastalığı, damarların daralması ve sonra tamamen tıkanmasıyla sonuçlanır. Tıkalı damarların bulunduğu bölgelerde çok ciddi şikayetlere yol açar.

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Kangren eden sigara alerjisi; Buerger Hastalığı
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