Kabızlığa iyi gelen yoğurt kürü tarifi

Eğer sıklıkla kabızlık problemiyle karşı karşıya kalıyorsanız ve aynı zamanda göbek bölgenizdeki yağlanmadan şikayetçiyseniz bu tarif tam size göre. Düzenli olarak bu kürü belirtilen uygulama süresi sınırlarını aşmamak koşuyla tükettiğiniz takdirde kısa süre içerisinde gözle görülür sonuçlarla karşılaşırsınız. İşte karşınızda hem kabızlık probleminizi ortadan kaldıracak hem de bölgesel yağlanma probleminden sizi kurtaracak bir tarif.

Yalnızca birkaç malzeme ile evde kolaylıkla hazırlanması mümkün olan bu kür, dertlerinize derman olacak.

Kabızlığa iyi gelen yoğurt kürü nasıl yapılır?

Bu kürün hazırlanması için ekstra bir alışverişe gerek yok. Kabızlıkla birlikte aynı zamanda göbek bölgesindeki yağların eritilmesini de mümkün kılan bu tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde:

Malzemeler:

½ çay kaşığı nane

Standart bir şişe maden suyu

2 yemek kaşığı kadar limon

1 su bardağının yarısı kadar yağsız yoğurt

Yapılışı:

Önce yoğurdu bir kabın içerisinde güzelce çırpın.

Ardından maden suyunu bu kabın içerisine dökün ve çırpma işlemine devam edin.

Hemen akabinde limon suyu ve naneyi de kabın içerisine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Ardından karışımı bardağa döküp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Bu körü sabah kahvaltısından yarım saat kadar önce ve gece yatmadan iki saat kadar önce günde 2 kez olmak koşuluyla tüketebilirsiniz. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşma olasılığınız oldukça düşüktür.