Horlamaya çare boğaz ameliyatı

BUGÜN NELER OLDU

Kalitesiz uyku ve horlamaya neden olan uyku apnesi sorunu geliştirilen yeni bir yöntemle sona erdirilebiliyor. İngiltere'deki Kraliyet Kulak Burun Boğaz Hastanesi'nde geliştirilen bu yöntem, 90 dakikalık bir ameliyatla uyku apnesi olan ve gece horlayan insanlara çözüm getiriyor. Boğazın arka kısmındaki kasları kesip yeniden şekillendiren bu yöntemde, gece normal nefes almanın önüne geçen doku kaybı sorunu ortadan kaldırılıyor. Ameliyat sonrasında bir aylık iyileşme süresi gerekiyor. İki yıldır bu ameliyatı uygulayan hastane doktorlarından Vik Veer, "Temel olarak boğazı yeniden şekillendiriyoruz" derken, ameliyat olan Gary Fox "Birkaç tedavi denemiştim ama işe yaramamıştı. Artık spor bile yapmaya başladım. Uykuda saatte 80 kez nefes almam dururken şimdi doğru nefes alıyorum" diye konuştu.