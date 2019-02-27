Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Salebin faydaları saymakla bitmiyor!

saymakla bitmiyor!

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez içeceklerinden salep, vücut sıcaklığını artırması ve hoş kokusu ile insanın içini ısıtıyor. Sütle hazırlandığı için güçlü bir kalsiyum ve protein kaynağı olan salebi kilo almadan tüketmek de mümkün. Diyetisyen Ezgi Mumcu, hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 16:51
Salebin faydaları saymakla bitmiyor!

KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUYOR

Salep, kış aylarında tüketimi artan sıcak içecekler arasında ilk sırada gelmektedir. Burada vücut ısısını artırarak, soğuktan korumasının büyük rolü vardır. Ayrıca soğuk havalarla birlikte artış gösteren grip ve nezle gibi kış hastalıklarının tedavisinde de etkindir. Bu hastalıkların sık görülen şikayetlerinden öksürüğün azalmasına yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan salep, göğsü yumuşatır ve boğaz ağrısına iyi gelir. Hastalık belirtileri vücutta hissedildiğinde sıcak bir salep içmek şikayetlerin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Salebin faydaları saymakla bitmiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN