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8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!
8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!
Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızını araştırma altına aldı ve ulaştığı sonuç son derece korkutucuydu.
Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:02Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 10:04
Temiz ve hijyen olduğuna inanılan ıslak mendillerin neden olduğu sağlık sorunlarını öğrendiğinizde bir daha kullanmak istemeyebilirsiniz.