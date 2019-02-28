Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > 8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!

8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!

Connectict Tıp Üniversitesi'nde dermatoloji ve pediatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızını araştırma altına aldı ve ulaştığı sonuç son derece korkutucuydu.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 10:04
8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!

Temiz ve hijyen olduğuna inanılan ıslak mendillerin neden olduğu sağlık sorunlarını öğrendiğinizde bir daha kullanmak istemeyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
8 yaşındaki kızının yüzünde ciddi yaralar çıkıyordu... Doktor annenin araştırmasının sonucu korkunç oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN