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nelerdir? Susamla diş nasıl beyazlatılır?

Türk milleti olarak vazgeçemediğimiz bir lezzet olan simiti süsleyen, sağlık deposu tahinin ham maddesi olan susamın öyle faydaları var ki saymakla bitmiyor... Kendi küçük yararı büyük olan susamın, içerdiği zengin vitamin ve mineral bakımından diyabetten tutunda anemi hastalığına kadar iyi geldiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Peki susamın başlıca faydaları neler? Susamın ağız ve diş sağlığına faydaları neler? Diş beyazlatan susam kürü nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 15:37
Susamın faydaları nelerdir? Susamla diş nasıl beyazlatılır?

ski çağlardan beridir mutfakların bir köşesinde yer edinen susamın birçok hastalığa iyi geliyor. İçerdiği zengin vitamin ve mineral bakımından diyabetten tutunda anemi hastalığına kadar iyi gelen susamın mucize faydalarını sizler için derledik. Asya topraklarında yetiştirilen susam tohum olarak kullanılır. Aynı zamanda susamdan hem yağ hem de baharat elde edilir. Susamın dış kabuğu hayvan yeminde kullanılır. Tıpta susamın yağı çözücü olduğundan ilaç yapımında kullanılır. Özellikle saç, kirpik, kaş ve cilt bakımında kullanılır. Susam işlem gördüğünde içeriğindeki asit oranı artığından mide rahatsızlığı olanlar için tüketilmesi tavsiye edilmez. Ancak olarak tüketilebilir. Uzmanlar gelişim çağındaki ve hamile kadınların susam oranı çok olan tahin ve yoğurt karışımının düzenli tüketilmesini tavsiye eder.

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Susamın faydaları nelerdir? Susamla diş nasıl beyazlatılır?
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