Haberler Sağlık Haberleri 30 gün boyunca limonlu su içerseniz...

30 gün boyunca limonlu su içerseniz... Son derece ekonomik ve sağlıklı bir yöntem olan limonlu ılık suyun sağlık açısından bir çok faydası olduğu belirtiliyor. Peki, 1 ay boyunca aç karnına ılık içilen limonlu suyun sağlığımıza olan etkilerini biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 7.3.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 16:32