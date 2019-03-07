Göz sağlığına iyi gelen tek vitamin!

GÖZ HÜCRELERİNİZİ KORUYUN

Özellikle A vitamini bakımından zengin, sağlıklı bir beslenme biçiminin göz sağlığını korumada büyük bir rol oynadığını söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, "A vitamini sadece genel sağlığı korumakla kalmaz, aynı zamanda gözlerin korunmasına ve daha ciddi göz sorunlarının ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. A vitamini göz hücrelerinin yağlanmasını sağlayarak göz yüzeyini (kornea) koruyor, bu yüzden A vitamini genellikle göz damlalarına da ekleniyor" dedi.

DİYET YOLUYLA KOLAYCA ELDE EDİLİR

"Göz sağlığı ile birlikte A vitamini aynı zamanda kemik büyümesine, cilt sağlığına ve bağışıklık sistemine de yarar sağlayabilir" diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, "A vitamin doğru uygulanacak bir diyet yoluyla kolayca elde edilebilir. Bu vitamin iki kaynaktan türetilmiştir: Hayvansal kaynaklar ile meyve ve sebzelerden elde edilen bitkisel kaynaklar" dedi. Peki, bunlar nelerdir? Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, A vitamini kaynaklarını şu şekilde sıraladı:

A VİTAMİNİNİN HAYVANSAL KAYNAKLARI:

- Karaciğer

- Morina ciğeri yağı

- Tavuk

- Somon

- Karides

- Peynir

- Yoğurt

- Yumurta sarısı

- Tereyağı

- Yoğun krema

A VİTAMİNİNİN BİTKİSEL KAYNAKLARI:

- Tatlı patates

- Brüksel lahanası

- Havuç

- Ispanak

- Marul

- Kuşkonmaz

- Pırasa

- Bal kabağı

- Havuç

- Domates