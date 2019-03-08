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Beyni küçülten besinler şaşırtıyor! Her gün tükettiğimiz besinlerde büyük tehlike!

Son yıllarda ve beslenme ile ilgili şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı. Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan beyin sağlığı için hiç kuşkusuz sağlıklı bir yaşam tarzını benimseme şart. Peki sağlıklı bir beyin için hangi besinlerden uzak durmalıyız? Beyne zarar veen besinler nelerdir? Unutkanlığa sebep olan besinler ve alışkanlıklar nelerdir? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde...

Giriş Tarihi: 8.3.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:37
Beyni küçülten besinler şaşırtıyor! Her gün tükettiğimiz besinlerde büyük tehlike!

Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, orta vücut bölgesi yağlı olan kişilerin beyin hastalıkları açısından büyük risk altında olduğunu söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre...

VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR

Bu duruma açıklık getiren Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, "Son yıllarda ve beslenme ile ilgili değişen bilgiler oldu. Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

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Beyni küçülten besinler şaşırtıyor! Her gün tükettiğimiz besinlerde büyük tehlike!
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