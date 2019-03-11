Aç karnına su içmenin faydaları nelerdir?

Aç karnına su içmek çok faydalı

Sabah uyandığınızda aç karnına 1 bardak su içmek vücudun toksinlerden arınmasına ve ihtiyaç duyulmayan maddelerin vücuttan kolayca atılmasına yardımcı olur. Her sabah aç karnına içilen 1 bardak su metabolizmanızı hızlandırır ve vücut direncinizin artmasına neden olur.

Böbreklerin daha verimli çalışmasını sağlar

Aç karnına içilen 1-2 bardak suyun gece boyunca vücutta depolanan zararlı toksinlerin idrar yoluyla rahatça vücuttan atılmasını sağlar. Böbreklerin daha etkili çalışmasına yardımcı olur.

Cildinize iyi gelir

Su cildin en onarıcı besinidir. Canlı ve güzel bir cildin temelinde sabahları aç karnına içilen ve su içme düzeni edinilmiş olması yatar. Yaşlanmayı geciktirdiği bilinen suyun vücuda yeterince alındığı takdirde özellikle kadınlarda kırışıklıkların oluşmasının önüne geçtiği bilinmektedir.

Kilo vermek için sabahları aç karnına su için

Metabolizmanın daha düzenli çalışabilmesi için su içmek kesinlikle ihmal edilmemelidir. Özellikle kilo vermek isteyenlerin sabahları aç karnına su içmeleri vücudun daha etkili ve sağlam çalışmasına, yağ yakma oranının daha fazla artmasına neden olur. Sabahları aç karnına su içmek açlık hissini bir nebze bastırarak aşırı yemenin önüne geçilmesini sağlar.

Mide sorunlarının çözümü su

Yaşanan mide sorunları veya hazımsızlıklara midede artan asitler neden olur.

Aç karnına su içtiğinizde bu asitlerden kolayca kurtulabilir ve neredeyse böyle bit sorun yaşamazsınız. Ayrıca su ile temizlenmiş bir mideye kahvaltı yapmak sağlık açısından daha yararlıdır.

Saçlarınız daha canlı görünür

Su içmenin vücudun her yerine ayrı faydası olduğu gibi saç sağlığına büyük katkısı vardır. Bol su tüketmek saçlarını içten besler. Vücuda yetersiz su alımı olduğu takdirde saçlarınız daha hassaslaşır ve kırılgan bir yapıya sahip olur. Cansız görünümü yanı sıra su tüketilmediği zaman saç dökülmeleri de yaşanabilecek sorunlar arasında yer alır.