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Çınar yaprağının faydaları nelerdir?

Çınar ağacının yapraklar çevre kirliliğinden diğer ağaçlara nazaran daha az düzeyde etkilenir. Dolayısıyla pek çok farklı koşul altında çınar ağacının yetişmesinin mümkün olduğu söylenebilir. İçeriği itibarıyla birçok sağlık probleminin çözümü noktasında yardımcı bir doğal kaynak niteliğinde olan çınar yapraklarının kaynatıp suyu içilebilir ya da doğrudan oral yolla alınabilir. Bununla birlikte çınar yapraklarının kabuğunda tannik isimli asidik madde bulunur. Bu madde çınar yapraklarının ateş düşürücü olarak kullanılmasının sebebidir. Elbette çınar yaprağının faydaları bunlarla sınırlı değil. Daha birçok konuda çınar yaprağının faydaların bahsetmek mümkün.

DIŞ KAYNAKLAR Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:59
Çınar yaprağının faydaları nelerdir?

Kemik sağlığından vücutta ödemin dışarı atılması, epilepsiden vajinal akıntılara kadar vücuda birçok açıdan faydası bulunan çınar yaprağı, çeşitli formlarda kullanılabilmesi ile de yardımcı tedavi süreçlerinde kullanımı sıklıkla tercih edilen bir bitkidir.

Çınar yaprağının faydaları

Kemik sağlığını korur: Özellikle kirli alanla temas etmesi engellenerek yetiştirilip kurutulmuş çınar yapraklarının kaynatıp içmek kemik sağlığına fayda sağlar. Kireçlenme gibi problemleri önler. Ancak çınar yaprağının bu amaçla sık tüketilmesi vücudun genel sağlığı açısından sakıncalı olabilir. Belirli aralıklarla tükettikten sonra mutlak suretle kullanımına ara verilmesi gerekir.

Yanıkları iyileştirir: Kurutulup kaynatılan ve ılık bir hal aldıktan sonra yanığın söz konusu olduğu bölgeye uygulanan çınar yaprağı, yaranın daha çabuk iyileşmesini mümkün kılar.

Diş sağlığını destekler: Çınar yaprağı, diş sağlığını desteklediği gibi aynı zamanda diş eti sorunlarını da önler. Dolayısıyla çınar yaprağının ağız ve diş sağlığı açısından önemli bir kaynak olduğunu söylemek mümkündür.

Ödemi dışarı atılmasına yardımcı olur: Çınar yapraklarını kaynatıp içmek vücuttaki ödemin dışarı atılmasını sağlar.

Saç sağlığına faydalıdır: Özellikle belirli dönemlerde kuruluk sebebiyle görülen kepek probleminin giderilmesinde çınar yaprakları oldukça faydalıdır. Saçları nemlendirerek canlılık veren çınar yaprağının düzenli olarak saçlardaki harici kullanımı, saç ile alakalı problemlerinin büyük bir çoğunluğunu ortaya çıkmadan evvel engeller.

Vajinal akıntıları önler: Temizliğinden emin olunan çınar yapraklarının kurutulduktan sonra kaynatılıp içilmesi vajinal akıntılardan kurtulmaya yardımcı olur.

Aşırı derecede çınar yaprağı tüketmenin bir zararı var mı?

Çınar yaprağının bilinen doğruda bir zararı yoktur. Fakat kimi durumlarda bünyeden bünyeye değişkenlik gösteren çeşitli reaksiyonlarla karşılaşılması mümkündür. Bu sebeple çınar yaprağı kullanımında dikkatli olmakta, beklenmeyen bir etkiyle karşılaşıldığında mutlaka doktora başvurmakta fayda var.

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Çınar yaprağının faydaları nelerdir?
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