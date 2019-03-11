Kantaron yağının faydaları nelerdir?

KANTARON YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

- Vücuttaki kanamaları durdurmaya yardımcı olur.

- Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- Bağırsak sorunlarını özer.

- Romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelir.

- Gut hastalığının tedavisinde sıkça kullanılır.

- Açık yaraların iyileşmesine katkı sağlar.

- Kan şekerini düşürür.

- Mide ağrılarına ve yaşanan diğer mide sorunlarına iyi gelir.

- Hücrelerin yenilenmesinde büyük rol oynar.

- Uyku problemi yaşanıyorsa Kantaron yağı bu sorunu çözmek için kullanılabilir.

- Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılır.

- Vücutta mikrop oluşumunu engeller.

SAÇLARINIZDA KANTARON YAĞI KULLANABİLİRSİNİZ

Yıpranmış ve sağlıksız saçların onarılmasına yardımcı olan Kantaron Yağı günümüzde saçlarda kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Saçlardaki kepeklenmeyi engellediği ve saç dökülmelerinin önüne geçildiği gözlemlenmiştir. Kafa derisinde oluşan pullanma ve egzama gibi rahatsızlıkların geçmesinde büyük katkı sağlayan Kantaron yağı saç derisindeki hücre yenilenmesine de oldukça yardımcı olur. Daha gür ve hızlı uzamasını istediğiniz saçlarınıza banyo yapmadan önce saçınızın diplerine masaj yaparak uygulayıp 10-15 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayabilirsiniz.

CİLDİNİZİN YENİLENMESİNE YARDIMCI OLUR

Cildinizde yaşanan sivilce veya sivilce izlerinden Kantaron yağıyla kurtulabilirsiniz. Yüzünüzde sivilceli bölgeye pamuk yardımıyla uygulayıp akne tedavisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Alerjik yapısı olan bir cilde sahipseniz doktor kontrolünde kullanmanız yaşanabilecek alerjik reaksiyonların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

KANTARON YAĞI CİLDE NASIL UYGULANIR?

Kantaron yağını cildinizi temizledikten sonra bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra güzelce yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Haftada virkaç kez tekrarlayabilir, daha parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN KANTARON YAĞIYLA KORUNUN

Özellikle yaz aylarında güneş koruyucu olarak Kantaron yağını yüzünüze sürüp güne öyle devam edebilirsiniz. Yüzünüzü güneş yanıklarından koruyacak, güneşin kuruttu cildinizi daha dinç ve sağlıklı görünmesine neden olacaktır.