Kırkkilit okunun faydaları nelerdir?

Roma, Çin ve Antik Yunan'da şifa kaynağı olması dolayısıyla çeşitli hastalıkların alternatif tedavi yöntemleri arasında bulunan kırkkilit otunun diğer bir adı atkuyruğu otudur. Oldukça geniş bir yelpazede faydalarından bahsedilmesi mümkün olan bu bitki, ormanlık ve fundalık alanların yanında temiz ve balçıklı topraklarda yetişebilir. Farklı görüntüsüyle diğer bitkilerden kolaylıkla ayrılması mümkündür. İçerisinde eşitli mineral ve vitaminleri bulunduran kırkkilit otu, topraktan aldığı mineralleri depolar. Bu açıdan mineral bakımında bir hayli zengin bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir.

Kırkkilit otunun faydaları nelerdir?

Kemik sağlığını destekler

Kırkkilit otu, kemik sağlığının desteklenmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. İçeriğinde barındırdığı bileşenler sayesinde kemik dokusundaki boşlukları doldurup kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur. Kemiklerin zayıflayarak kırılmasına sebep olan osteoporoz isimli hastalığın tedavisinde yardımcı bir kaynak olarak kullanılır. Bununla birlikte çeşitli eklem ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için de kırkkilit otundan faydalanılması mümkündür.

Cilt hastalıklarında tedavi yöntemi olarak kullanılır

Kırkkilit otu, piyasadaki birçok kozmetik ürünün içeriğinde yer alır. Özellikle yara ve yanık gibi problemlerin tedavisinde kullanılan bitkiler arasındadır. Çıban tedavisi için de kırkkilit otunun şifalı etkilerinden faydalanılabilir. Çıbanın üzerine direkt olarak haricen uygulanabileceği gibi otun ılık bir suyun içerisinde 15 dakika bekletildikten sonra bir havlu vasıtasıyla çıbanın üzerine sarılması da mümkündür.

Saçları canlandırır

Kırkkilit otunun, kepekten dökülmeye kadar çeşitli saç şikayetlerini önleme konusunda oldukça başarılı bir doğal kaynak olduğu söylenebilir. Aynı zamanda saçların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasına da katkıda bulunur.

Tırnakları güçlendirir

Kırkkilit otu, kolay kırılan tırnakların güçlenmesini sağlayarak tırnakların güzel bir görünüm almasını sağlar. Bunun içi iki kaşık kadar kurutulmuş ot, kaynamış suya ilave edildikten sonra bir süre beklenir. Su ılık bir hal aldıktan sonra yaklaşık 20 dakika boyunca tırnaklar bu suyun içerisinde bekletilir. Ardından durulanan tırnaklara zeytinyağı sürülür.