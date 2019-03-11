Moringa çayı faydaları nelerdir?

Mornga bitkisi, Asya, Orta Amerika ve Afrika'da yoğun olarak yetiştirilir ve bitkinin tohumundan yaprağına kadar neredeyse her bölümünden faydalanılır. Ülkemizde ise tüketimi, daha çok çay şeklindedir. Bitkinin içerisinde bulunan antioksidanlar serbest radikallerin vücutta varlık göstermesine engel olurken, uzmanlar; sağlıklı bir yaşam için bu bitkinin tüketimine önem verilmesi gerektiğini söylüyor.

Moringa çayının faydaları nelerdir?

Moringa bitkisi, içerisinde barındırdığı çeşitli vitamin ve mineraller sayesinde bağışık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır. Bitkinin içerisinde potasyum, demir, kalsiyum gibi mineraller birlikte A ve C vitaminleri yoğun olarak bulunur.

Sindirim sistemini düzenler. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olurken metabolizmayı da düzenler.

Kan şekerini düzenler. Dolayısıyla şeker hastalığını önleme noktasında önemli bir besin olarak değerlendirilir.

Antibakteriyel özellikte bir bitkidir. Özellikle kış mevsiminde gelişen grip gibi soğuk havaya bağlı olarak meydana gelen hastalıklara ve bu hastalıklar dolayısıyla söz konusu olan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Ödem söktürücü özellikte bir bitkidir. Bitkiden hazırlanan çayın düzenli olarak doktor bilgisi dahilinde tüketilmesi halinde, vücuttaki ödemin kısa sürede atılması sağlanır.

Sindirim sisteminin işlevlerini destekler. Bu sayede bağırsak parazitlerini yok eder ve mide şişkinliğini önler.

Moringa bitkisinden hazırlanan çayı, uzun süre tok tutar ve bu sayede gereksiz kalori alımının önüne geçer.

Bağırsak florasını dengeler.

Yüksek oranda içerdiği C vitamini sayesinde vücutta meydana gelen yararın kıssa sürede iyileşmesini sağlar.

Moringa çayı nasıl hazırlanır?

Moringa çayı, tıpkı diğer bitki çaylarında olduğu gibi demlenerek tüketilir. Çayı hazırlamak için; bir miktar suyun içerisine moringa yapraklarını ila edip bu suyu 8-9 dakika boyunca demleyin. Ardından 20 dakika dinlendirip tüketebilirsiniz. Uzmanlar, çayın günde 3 fincanın üzerinde tüketilmemesi konusunda uyarıyor.