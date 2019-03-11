Roka, yoğun olarak tüketilen besinlerden bir tanesidir. Bu tüketim sıklığının sebebini yalnızca rokanın tadıyla açıklamak doğru olmaz. İçeriğinde bolca bulunan mineral ve vitaminler dolayısıyla oldukça sağlıklı bir besin maddesi olarak tanımlanan roka, sağlıklı bir beslenme düzeninde mutlaka yer verilmesi gereken temel taşlar arasında yer alır.

Rokanın düzenli olarak ve vücudun ihtiyaç duyduğu oranda tüketilmesi, vücudun genel sağlığı açısından oldukça faydalı bir davranıştır.

Rokanın faydaları nelerdir?

Antioksidan içeriği sayesinde hastalıkları önler

Roka, oldukça zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği dolayısıyla düzenli olarak tüketilmesi halinde soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklara koruma sağlarken serbest radikaller sebebiyle meydana gelen kanser sorununa karşı verilen mücadelede de antioksidanların önemi büyüktür.

Kemik sağlığını destekler

Roka, kemik gelişimine katkı sağlayan önemli ürünlerden bir tanesidir. Kemiklerde meydana gelmesi muhtemel hasarların roka tüketerek önlenmesi mümkündür. Bu bağlamda özellikle kemik gelişimi henüz tamamlanmamış çocuklar ve kemiklerinin yapısında zayıflama söz konusu olan yaşlılar için roka tüketiminin önemi büyüktür.

Cildi yeniler

İçeriğindeki mineraller sayesinde cildi yenileyen roka, cildin pürüzsüz bir hal alıp canlı bir görünüme kavuşmasını mümkün kılar. Cilt kusurlarının giderilmesi için uygulanan alternatif tedavi yöntemlerinde rokaya yer verilebilir.

Saçları canlandırır

Kalsiyum ve demir mineralleri açısından oldukça zengin bir yapıya sahip olunan roka, saçların parlak bir hal almasını sağlar ve saç dökülmelerini önler.