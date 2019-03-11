Besin değeri yüksek bir sebze olan semizotu, içerdiği besin değerleri dolayısıyla pek çok hastalığa karşı önleyici etkiye sahiptir. Başta A ve C vitaminleri olmak üzere birçok vitamin ve minerali yapısında barındıran semizotu, insan vücudunun omega-3 ihtiyacının büyük bir bölümünü tek başına karşılayabilecek niteliktedir.

Semizotunun faydaları nelerdir?

Semizotu, içerisinde bolca barındırdığı omega-3 sayesinde, beyin fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar. Semizotunu bu açıdan, büyüme evresindeki çocuklar için oldukça değerli bir sebze olarak tanımlamak mümkündür. Büyüme ve gelişme döneminde tüketilen semizotu, hafıza gelişimine yardımcı olurken konsantrasyon probleminin önüne geçer. Uzmanlar, semizotunun bu faydalarından mahrum kalmamak için haftada 2-3 gün tüketimini öneriyorlar.

Yüksek oranda lif içeren bir sebze olan semizotu, düzenli olarak tüketilmesi halinde bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar. Bu sayede kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere nadiren rastlanır. Uzmanlar, semizotunun midedeki asit salgısını dengeleyici özelliğine de vurgu yapıyor ve sindirim sisteminin işlevlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için düzenli olarak tüketimini öneriyorlar.

Semizotu pek çok besin değerini içerisinde barındırır. Bununla birlikte özellikle, K, E, C ve B vitaminleri ile folat, potasyum, magnezyum, çinko ve demir mineralleri açısından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini desteklerken glutatyon içeriği sayesinde de vücudun antioksidan ihtiyacını karşılar. Antioksidan, kansere sebep olan serbest radikallerin vücutta yayılım göstermesine engel olan önemli bir besin değeridir.

Semizotunun içerisinde bulunan omega-3, EPA ve DHA gibi maddeler kolesterol seviyesini dengeler. Bu da kan basıncının dengede kalmasını sağlar.

Yüksek oranda su içeren semizotunun 100 gramı 32 kaloridir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kilo vermek isteyenler için önemli bir yardımcı besin olarak tanımlanabilir.