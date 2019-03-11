Özellikle ülkemizde kahvaltılarda pekmez ile birlikte tüketilen tahin, bazı ülkelerde ise farklı amaçlarla kullanılır. Örneğin Irak'ta susam yağı olarak kullanılır, Hindistan'da ise cevizle karıştırılır ve çerez şeklinde tüketilir. Japonya ve İsrail'de ise sos şeklinde tüketimi yaygındır.

Tahinin içerisinde demir, bakır, çinko, potasyum, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller bolca yer alır. Bununla birlikte E vitamini açısından da zengin bir içeriğe sahip olan tahinin faydaları, bu zengin içeriği sayesinde oldukça fazladır.

Tahinin faydaları nelerdir?

Tahin, omega 3 yağ asidi açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Omega 3, kalpte iltihaplar dolayısıyla meydana gelen kardiyovasküler hastalıkların önüne geçer.

Demir, çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini destekler. Bu mineraller açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan tahinin gün içerisinde yalnızca bir kase tüketilmesi, özellikle soğuk havalarda meydana gelmesi muhtemel problemlere dair riski en aza indirir.

Tahin kalsiyum açısından zengin olması dolayısıyla kemik gelişimi sürecinin önemli bir yardımcısıdır.

Kolesterol seviyesine dengeleyerek kolesterol düzensizliğine bağlı kalp hastalıklarına karşı önlem alınmasını mümkün kılar.

Beyin sağlığının güçlendirilmesi amacıyla kullanılması mümkün olan ek takviyelerin başında yer alır. Hafızayı kuvvetlendirir.

Saçların hücre yapısını kuvvetlendirilen tahin, cilt üzerine haricen uygulandığı takdirde cildin ışıldamasını sağlar.

Tahinin ana maddesi olan susam, anemiye karşı vücudu korur. Yalnızca bir tatlı kaşığı tahinde, 2 miligram demir bulunur. Bu miktar, vücudun günlük olarak alınmasına ihtiyaç duyduğu demir miktarının yüzde 15'ini ifade eder.

Yüzde 20 oranında saf protein içeren tahin, bu sayede kas gelişimini destekleyen önemli doğal kaynaklar listesinde ilk sıralarda yer alır. Özellikle kasların zorlandığı ağır antrenmanlardan sonra tahin tüketilmesi önerilir.

Tahin, B vitamininin hemen her çeşidini içerir. Bu sayede sinir hücrelerinin uyarılmasını sağlarken kırmızı kan hücrelerinin sağlığı korur. Dolayısıyla tahinin, bu özellikleri sayesinde saçların daha sağlıklı ve parlak olmasını sağladığı ve saç köklerinin beslenmesini sağladığı söylenebilir.